Signale / MetaTrader 4 / Steady focused growth
Steady focused growth

0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
24 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 104%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
81
Gewinntrades:
49 (60.49%)
Verlusttrades:
32 (39.51%)
Bester Trade:
71.00 USD
Schlechtester Trade:
-108.00 USD
Bruttoprofit:
470.01 USD (12 535 pips)
Bruttoverlust:
-272.05 USD (8 708 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (37.44 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
84.95 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
84.93%
Max deposit load:
99.72%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
1.82
Long-Positionen:
42 (51.85%)
Short-Positionen:
39 (48.15%)
Profit-Faktor:
1.73
Mathematische Gewinnerwartung:
2.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-15.20 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-108.00 USD (1)
Wachstum pro Monat :
2.71%
Jahresprognose:
32.86%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
108.84 USD (26.67%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.39% (108.84 USD)
Kapital:
46.26% (170.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +71.00 USD
Schlechtester Trade: -108 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.44 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -15.20 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FOREX.comGlobal-Live 117" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
