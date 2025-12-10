SeñalesSecciones
Che Anderson Glen Hall

Steady focused growth

Che Anderson Glen Hall
0 comentarios
Fiabilidad
24 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 104%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
81
Transacciones Rentables:
49 (60.49%)
Transacciones Irrentables:
32 (39.51%)
Mejor transacción:
71.00 USD
Peor transacción:
-108.00 USD
Beneficio Bruto:
470.01 USD (12 535 pips)
Pérdidas Brutas:
-272.05 USD (8 708 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
4 (37.44 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
84.95 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
84.93%
Carga máxima del depósito:
99.72%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.82
Transacciones Largas:
42 (51.85%)
Transacciones Cortas:
39 (48.15%)
Factor de Beneficio:
1.73
Beneficio Esperado:
2.44 USD
Beneficio medio:
9.59 USD
Pérdidas medias:
-8.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-15.20 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-108.00 USD (1)
Crecimiento al mes:
2.71%
Pronóstico anual:
32.86%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
108.84 USD (26.67%)
Reducción relativa:
De balance:
29.39% (108.84 USD)
De fondos:
46.26% (170.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +71.00 USD
Peor transacción: -108 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +37.44 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -15.20 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FOREX.comGlobal-Live 117" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
