- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
81
盈利交易:
49 (60.49%)
亏损交易:
32 (39.51%)
最好交易:
71.00 USD
最差交易:
-108.00 USD
毛利:
470.01 USD (12 535 pips)
毛利亏损:
-272.05 USD (8 708 pips)
最大连续赢利:
4 (37.44 USD)
最大连续盈利:
84.95 USD (2)
夏普比率:
0.19
交易活动:
83.90%
最大入金加载:
99.72%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.82
长期交易:
42 (51.85%)
短期交易:
39 (48.15%)
利润因子:
1.73
预期回报:
2.44 USD
平均利润:
9.59 USD
平均损失:
-8.50 USD
最大连续失误:
3 (-15.20 USD)
最大连续亏损:
-108.00 USD (1)
每月增长:
22.26%
年度预测:
270.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
108.84 USD (26.67%)
相对跌幅:
结余:
29.39% (108.84 USD)
净值:
46.26% (170.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|81
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|198
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|3.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +71.00 USD
最差交易: -108 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.44 USD
最大连续亏损: -15.20 USD
Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
