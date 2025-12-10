SegnaliSezioni
Ché “Anderson25TT”

Steady focused growth

Ché “Anderson25TT”
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
72
Profit Trade:
44 (61.11%)
Loss Trade:
28 (38.89%)
Best Trade:
45.04 USD
Worst Trade:
-15.63 USD
Profitto lordo:
364.63 USD (11 305 pips)
Perdita lorda:
-158.98 USD (7 462 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (37.44 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.82 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.81%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.70
Long Trade:
40 (55.56%)
Short Trade:
32 (44.44%)
Fattore di profitto:
2.29
Profitto previsto:
2.86 USD
Profitto medio:
8.29 USD
Perdita media:
-5.68 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-15.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.53 USD (2)
Crescita mensile:
20.22%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
36.11 USD (13.73%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.75% (2.76 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 72
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 206
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.04 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +37.44 USD
Massima perdita consecutiva: -15.20 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FOREX.comGlobal-Live 117" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
Non ci sono recensioni
