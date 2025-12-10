СигналыРазделы
Steady focused growth

0 отзывов
Надежность
24 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 104%
FOREX.comGlobal-Live 117
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
81
Прибыльных трейдов:
49 (60.49%)
Убыточных трейдов:
32 (39.51%)
Лучший трейд:
71.00 USD
Худший трейд:
-108.00 USD
Общая прибыль:
470.01 USD (12 535 pips)
Общий убыток:
-272.05 USD (8 708 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (37.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
84.95 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
82.11%
Макс. загрузка депозита:
99.72%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.82
Длинных трейдов:
42 (51.85%)
Коротких трейдов:
39 (48.15%)
Профит фактор:
1.73
Мат. ожидание:
2.44 USD
Средняя прибыль:
9.59 USD
Средний убыток:
-8.50 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-15.20 USD)
Макс. убыток в серии:
-108.00 USD (1)
Прирост в месяц:
22.26%
Годовой прогноз:
270.11%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
108.84 USD (26.67%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.39% (108.84 USD)
По эквити:
46.26% (170.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 81
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 198
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 3.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +71.00 USD
Худший трейд: -108 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.44 USD
Макс. убыток в серии: -15.20 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FOREX.comGlobal-Live 117" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Saving Capital is important to this signal. There is RISK so losses will occur.
Нет отзывов
2025.12.16 14:24
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 14:24
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 2.52% of days out of 159 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.16 12:24
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 09:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.16 08:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 17:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.15 15:03
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
