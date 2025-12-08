- 成長
トレード:
178
利益トレード:
160 (89.88%)
損失トレード:
18 (10.11%)
ベストトレード:
22.36 EUR
最悪のトレード:
-11.83 EUR
総利益:
325.46 EUR (15 996 pips)
総損失:
-76.85 EUR (3 123 pips)
最大連続の勝ち:
29 (33.23 EUR)
最大連続利益:
38.28 EUR (21)
シャープレシオ:
0.40
取引アクティビティ:
98.21%
最大入金額:
4.08%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
70
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
85 (47.75%)
短いトレード:
93 (52.25%)
プロフィットファクター:
4.24
期待されたペイオフ:
1.40 EUR
平均利益:
2.03 EUR
平均損失:
-4.27 EUR
最大連続の負け:
2 (-14.19 EUR)
最大連続損失:
-14.19 EUR (2)
月間成長:
8.29%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 EUR
最大の:
14.19 EUR (0.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.41% (13.15 EUR)
エクイティによる:
6.01% (195.19 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|19
|CADJPY
|18
|GBPUSD
|17
|USDCAD
|17
|EURAUD
|15
|USDJPY
|14
|EURCAD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|11
|AUDCAD
|10
|AUDUSD
|8
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|29
|CADJPY
|24
|GBPUSD
|39
|USDCAD
|25
|EURAUD
|18
|USDJPY
|17
|EURCAD
|19
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|17
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|13
|EURGBP
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|1.3K
|CADJPY
|1.6K
|GBPUSD
|850
|USDCAD
|1.3K
|EURAUD
|1.3K
|USDJPY
|1.2K
|EURCAD
|767
|NZDJPY
|1K
|AUDJPY
|933
|EURUSD
|701
|AUDCAD
|876
|AUDUSD
|377
|NZDCAD
|378
|NZDUSD
|173
|EURGBP
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.36 EUR
最悪のトレード: -12 EUR
最大連続の勝ち: 21
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +33.23 EUR
最大連続損失: -14.19 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
