Valentin Woite

CORE 3 CUS

Valentin Woite
0 comentários
Confiabilidade
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 8%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
160 (89.88%)
Negociações com perda:
18 (10.11%)
Melhor negociação:
22.36 EUR
Pior negociação:
-11.83 EUR
Lucro bruto:
325.46 EUR (15 996 pips)
Perda bruta:
-76.85 EUR (3 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (33.23 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
38.28 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
98.21%
Depósito máximo carregado:
4.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
85 (47.75%)
Negociações curtas:
93 (52.25%)
Fator de lucro:
4.24
Valor esperado:
1.40 EUR
Lucro médio:
2.03 EUR
Perda média:
-4.27 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.19 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.19 EUR (2)
Crescimento mensal:
8.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
14.19 EUR (0.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.41% (13.15 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.01% (195.19 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 19
CADJPY 18
GBPUSD 17
USDCAD 17
EURAUD 15
USDJPY 14
EURCAD 12
NZDJPY 12
AUDJPY 11
EURUSD 11
AUDCAD 10
AUDUSD 8
NZDCAD 6
NZDUSD 6
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 29
CADJPY 24
GBPUSD 39
USDCAD 25
EURAUD 18
USDJPY 17
EURCAD 19
NZDJPY 16
AUDJPY 13
EURUSD 26
AUDCAD 14
AUDUSD 17
NZDCAD 9
NZDUSD 13
EURGBP 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 1.3K
CADJPY 1.6K
GBPUSD 850
USDCAD 1.3K
EURAUD 1.3K
USDJPY 1.2K
EURCAD 767
NZDJPY 1K
AUDJPY 933
EURUSD 701
AUDCAD 876
AUDUSD 377
NZDCAD 378
NZDUSD 173
EURGBP 170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +22.36 EUR
Pior negociação: -12 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.23 EUR
Máxima perda consecutiva: -14.19 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Sem comentários
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.