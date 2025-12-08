- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
160 (89.88%)
Negociações com perda:
18 (10.11%)
Melhor negociação:
22.36 EUR
Pior negociação:
-11.83 EUR
Lucro bruto:
325.46 EUR (15 996 pips)
Perda bruta:
-76.85 EUR (3 123 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (33.23 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
38.28 EUR (21)
Índice de Sharpe:
0.40
Atividade de negociação:
98.21%
Depósito máximo carregado:
4.08%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
70
Tempo médio de espera:
11 horas
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
85 (47.75%)
Negociações curtas:
93 (52.25%)
Fator de lucro:
4.24
Valor esperado:
1.40 EUR
Lucro médio:
2.03 EUR
Perda média:
-4.27 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-14.19 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-14.19 EUR (2)
Crescimento mensal:
8.29%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 EUR
Máximo:
14.19 EUR (0.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.41% (13.15 EUR)
Pelo Capital Líquido:
6.01% (195.19 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|19
|CADJPY
|18
|GBPUSD
|17
|USDCAD
|17
|EURAUD
|15
|USDJPY
|14
|EURCAD
|12
|NZDJPY
|12
|AUDJPY
|11
|EURUSD
|11
|AUDCAD
|10
|AUDUSD
|8
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|29
|CADJPY
|24
|GBPUSD
|39
|USDCAD
|25
|EURAUD
|18
|USDJPY
|17
|EURCAD
|19
|NZDJPY
|16
|AUDJPY
|13
|EURUSD
|26
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|17
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|13
|EURGBP
|4
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|1.3K
|CADJPY
|1.6K
|GBPUSD
|850
|USDCAD
|1.3K
|EURAUD
|1.3K
|USDJPY
|1.2K
|EURCAD
|767
|NZDJPY
|1K
|AUDJPY
|933
|EURUSD
|701
|AUDCAD
|876
|AUDUSD
|377
|NZDCAD
|378
|NZDUSD
|173
|EURGBP
|170
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.36 EUR
Pior negociação: -12 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 21
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +33.23 EUR
Máxima perda consecutiva: -14.19 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FusionMarkets-Live 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
3
100%
178
89%
98%
4.23
1.40
EUR
EUR
6%
1:500