Valentin Woite

CORE 3 CUS

Valentin Woite
0 comentarios
Fiabilidad
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2025 8%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
160 (89.88%)
Transacciones Irrentables:
18 (10.11%)
Mejor transacción:
22.36 EUR
Peor transacción:
-11.83 EUR
Beneficio Bruto:
325.46 EUR (15 996 pips)
Pérdidas Brutas:
-76.85 EUR (3 123 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (33.23 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
38.28 EUR (21)
Ratio de Sharpe:
0.40
Actividad comercial:
98.21%
Carga máxima del depósito:
4.08%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
70
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
85 (47.75%)
Transacciones Cortas:
93 (52.25%)
Factor de Beneficio:
4.24
Beneficio Esperado:
1.40 EUR
Beneficio medio:
2.03 EUR
Pérdidas medias:
-4.27 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-14.19 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-14.19 EUR (2)
Crecimiento al mes:
8.29%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 EUR
Máxima:
14.19 EUR (0.44%)
Reducción relativa:
De balance:
0.41% (13.15 EUR)
De fondos:
6.01% (195.19 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 19
CADJPY 18
GBPUSD 17
USDCAD 17
EURAUD 15
USDJPY 14
EURCAD 12
NZDJPY 12
AUDJPY 11
EURUSD 11
AUDCAD 10
AUDUSD 8
NZDCAD 6
NZDUSD 6
EURGBP 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 29
CADJPY 24
GBPUSD 39
USDCAD 25
EURAUD 18
USDJPY 17
EURCAD 19
NZDJPY 16
AUDJPY 13
EURUSD 26
AUDCAD 14
AUDUSD 17
NZDCAD 9
NZDUSD 13
EURGBP 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 1.3K
CADJPY 1.6K
GBPUSD 850
USDCAD 1.3K
EURAUD 1.3K
USDJPY 1.2K
EURCAD 767
NZDJPY 1K
AUDJPY 933
EURUSD 701
AUDCAD 876
AUDUSD 377
NZDCAD 378
NZDUSD 173
EURGBP 170
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.36 EUR
Peor transacción: -12 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 21
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +33.23 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -14.19 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
CORE 3 CUS
999 USD al mes
8%
0
0
USD
3.2K
EUR
3
100%
178
89%
98%
4.23
1.40
EUR
6%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.