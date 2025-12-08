信号部分
信号 / MetaTrader 4 / CORE 3 CUS
Valentin Woite

CORE 3 CUS

Valentin Woite
0条评论
可靠性
3
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2025 8%
FusionMarkets-Live 2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
165
盈利交易:
148 (89.69%)
亏损交易:
17 (10.30%)
最好交易:
22.36 EUR
最差交易:
-11.83 EUR
毛利:
309.47 EUR (14 768 pips)
毛利亏损:
-72.12 EUR (2 955 pips)
最大连续赢利:
26 (31.45 EUR)
最大连续盈利:
38.28 EUR (21)
夏普比率:
0.41
交易活动:
98.21%
最大入金加载:
3.60%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
11 小时
采收率:
16.73
长期交易:
78 (47.27%)
短期交易:
87 (52.73%)
利润因子:
4.29
预期回报:
1.44 EUR
平均利润:
2.09 EUR
平均损失:
-4.24 EUR
最大连续失误:
2 (-14.19 EUR)
最大连续亏损:
-14.19 EUR (2)
每月增长:
7.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
14.19 EUR (0.44%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (13.15 EUR)
净值:
5.03% (162.66 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 19
CADJPY 17
EURAUD 14
GBPUSD 14
USDCAD 14
USDJPY 13
NZDJPY 12
EURUSD 11
EURCAD 11
AUDJPY 10
AUDCAD 10
AUDUSD 8
NZDCAD 6
NZDUSD 5
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 29
CADJPY 24
EURAUD 18
GBPUSD 33
USDCAD 23
USDJPY 17
NZDJPY 16
EURUSD 26
EURCAD 19
AUDJPY 13
AUDCAD 14
AUDUSD 17
NZDCAD 9
NZDUSD 12
EURGBP 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 1.3K
CADJPY 1.5K
EURAUD 1.2K
GBPUSD 697
USDCAD 1K
USDJPY 1.1K
NZDJPY 1K
EURUSD 701
EURCAD 687
AUDJPY 839
AUDCAD 876
AUDUSD 377
NZDCAD 378
NZDUSD 82
EURGBP 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +22.36 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.45 EUR
最大连续亏损: -14.19 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
CORE 3 CUS
每月999 USD
8%
0
0
USD
3.2K
EUR
3
100%
165
89%
98%
4.29
1.44
EUR
5%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载