- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
165
盈利交易:
148 (89.69%)
亏损交易:
17 (10.30%)
最好交易:
22.36 EUR
最差交易:
-11.83 EUR
毛利:
309.47 EUR (14 768 pips)
毛利亏损:
-72.12 EUR (2 955 pips)
最大连续赢利:
26 (31.45 EUR)
最大连续盈利:
38.28 EUR (21)
夏普比率:
0.41
交易活动:
98.21%
最大入金加载:
3.60%
最近交易:
36 几分钟前
每周交易:
65
平均持有时间:
11 小时
采收率:
16.73
长期交易:
78 (47.27%)
短期交易:
87 (52.73%)
利润因子:
4.29
预期回报:
1.44 EUR
平均利润:
2.09 EUR
平均损失:
-4.24 EUR
最大连续失误:
2 (-14.19 EUR)
最大连续亏损:
-14.19 EUR (2)
每月增长:
7.91%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
14.19 EUR (0.44%)
相对跌幅:
结余:
0.41% (13.15 EUR)
净值:
5.03% (162.66 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|19
|CADJPY
|17
|EURAUD
|14
|GBPUSD
|14
|USDCAD
|14
|USDJPY
|13
|NZDJPY
|12
|EURUSD
|11
|EURCAD
|11
|AUDJPY
|10
|AUDCAD
|10
|AUDUSD
|8
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|29
|CADJPY
|24
|EURAUD
|18
|GBPUSD
|33
|USDCAD
|23
|USDJPY
|17
|NZDJPY
|16
|EURUSD
|26
|EURCAD
|19
|AUDJPY
|13
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|17
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|1.3K
|CADJPY
|1.5K
|EURAUD
|1.2K
|GBPUSD
|697
|USDCAD
|1K
|USDJPY
|1.1K
|NZDJPY
|1K
|EURUSD
|701
|EURCAD
|687
|AUDJPY
|839
|AUDCAD
|876
|AUDUSD
|377
|NZDCAD
|378
|NZDUSD
|82
|EURGBP
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +22.36 EUR
最差交易: -12 EUR
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +31.45 EUR
最大连续亏损: -14.19 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
8%
0
0
USD
USD
3.2K
EUR
EUR
3
100%
165
89%
98%
4.29
1.44
EUR
EUR
5%
1:500