Сигналы / MetaTrader 4 / CORE 3 CUS
Valentin Woite

CORE 3 CUS

Valentin Woite
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2025 8%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
138 (89.03%)
Убыточных трейдов:
17 (10.97%)
Лучший трейд:
22.36 EUR
Худший трейд:
-11.83 EUR
Общая прибыль:
303.81 EUR (13 834 pips)
Общий убыток:
-72.12 EUR (2 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (36.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.28 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
98.21%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
16.33
Длинных трейдов:
77 (49.68%)
Коротких трейдов:
78 (50.32%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
2.20 EUR
Средний убыток:
-4.24 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.19 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.19 EUR (2)
Прирост в месяц:
7.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
14.19 EUR (0.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (13.15 EUR)
По эквити:
4.53% (146.38 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 18
CADJPY 16
EURAUD 14
USDCAD 14
GBPUSD 13
USDJPY 12
EURCAD 11
NZDJPY 11
EURUSD 10
AUDJPY 9
AUDCAD 8
AUDUSD 7
NZDCAD 6
NZDUSD 5
EURGBP 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 28
CADJPY 23
EURAUD 18
USDCAD 23
GBPUSD 32
USDJPY 16
EURCAD 19
NZDJPY 16
EURUSD 26
AUDJPY 12
AUDCAD 12
AUDUSD 16
NZDCAD 9
NZDUSD 12
EURGBP 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 1.2K
CADJPY 1.4K
EURAUD 1.2K
USDCAD 1K
GBPUSD 605
USDJPY 1K
EURCAD 687
NZDJPY 905
EURUSD 611
AUDJPY 746
AUDCAD 689
AUDUSD 285
NZDCAD 378
NZDUSD 82
EURGBP 80
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.36 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.89 EUR
Макс. убыток в серии: -14.19 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Копировать

