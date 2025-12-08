- Прирост
Всего трейдов:
155
Прибыльных трейдов:
138 (89.03%)
Убыточных трейдов:
17 (10.97%)
Лучший трейд:
22.36 EUR
Худший трейд:
-11.83 EUR
Общая прибыль:
303.81 EUR (13 834 pips)
Общий убыток:
-72.12 EUR (2 955 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (36.89 EUR)
Макс. прибыль в серии:
38.28 EUR (21)
Коэффициент Шарпа:
0.41
Торговая активность:
98.21%
Макс. загрузка депозита:
3.16%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
68
Ср. время удержания:
12 часов
Фактор восстановления:
16.33
Длинных трейдов:
77 (49.68%)
Коротких трейдов:
78 (50.32%)
Профит фактор:
4.21
Мат. ожидание:
1.49 EUR
Средняя прибыль:
2.20 EUR
Средний убыток:
-4.24 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-14.19 EUR)
Макс. убыток в серии:
-14.19 EUR (2)
Прирост в месяц:
7.72%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 EUR
Максимальная:
14.19 EUR (0.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.41% (13.15 EUR)
По эквити:
4.53% (146.38 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|18
|CADJPY
|16
|EURAUD
|14
|USDCAD
|14
|GBPUSD
|13
|USDJPY
|12
|EURCAD
|11
|NZDJPY
|11
|EURUSD
|10
|AUDJPY
|9
|AUDCAD
|8
|AUDUSD
|7
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|5
|EURGBP
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|28
|CADJPY
|23
|EURAUD
|18
|USDCAD
|23
|GBPUSD
|32
|USDJPY
|16
|EURCAD
|19
|NZDJPY
|16
|EURUSD
|26
|AUDJPY
|12
|AUDCAD
|12
|AUDUSD
|16
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|12
|EURGBP
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|1.2K
|CADJPY
|1.4K
|EURAUD
|1.2K
|USDCAD
|1K
|GBPUSD
|605
|USDJPY
|1K
|EURCAD
|687
|NZDJPY
|905
|EURUSD
|611
|AUDJPY
|746
|AUDCAD
|689
|AUDUSD
|285
|NZDCAD
|378
|NZDUSD
|82
|EURGBP
|80
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.36 EUR
Худший трейд: -12 EUR
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +36.89 EUR
Макс. убыток в серии: -14.19 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
