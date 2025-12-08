- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
199
Gewinntrades:
177 (88.94%)
Verlusttrades:
22 (11.06%)
Bester Trade:
25.64 EUR
Schlechtester Trade:
-12.82 EUR
Bruttoprofit:
385.65 EUR (18 329 pips)
Bruttoverlust:
-110.76 EUR (4 581 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (33.23 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.28 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
98.21%
Max deposit load:
4.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
11.80
Long-Positionen:
92 (46.23%)
Short-Positionen:
107 (53.77%)
Profit-Faktor:
3.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.38 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.18 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-23.29 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.29 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
9.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
23.29 EUR (0.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.71% (23.29 EUR)
Kapital:
6.01% (195.19 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURJPY
|20
|CADJPY
|19
|EURAUD
|17
|GBPUSD
|17
|USDCAD
|17
|AUDJPY
|16
|USDJPY
|16
|EURUSD
|15
|EURCAD
|13
|NZDJPY
|13
|AUDCAD
|11
|AUDUSD
|9
|NZDCAD
|6
|NZDUSD
|6
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURJPY
|29
|CADJPY
|25
|EURAUD
|19
|GBPUSD
|39
|USDCAD
|25
|AUDJPY
|19
|USDJPY
|19
|EURUSD
|42
|EURCAD
|20
|NZDJPY
|17
|AUDCAD
|14
|AUDUSD
|17
|NZDCAD
|9
|NZDUSD
|13
|EURGBP
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURJPY
|1.4K
|CADJPY
|1.7K
|EURAUD
|1.4K
|GBPUSD
|850
|USDCAD
|1.3K
|AUDJPY
|621
|USDJPY
|1.4K
|EURUSD
|712
|EURCAD
|855
|NZDJPY
|1.1K
|AUDCAD
|968
|AUDUSD
|468
|NZDCAD
|378
|NZDUSD
|173
|EURGBP
|384
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25.64 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.23 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.29 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
