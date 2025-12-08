SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CORE 3 CUS
Valentin Woite

CORE 3 CUS

Valentin Woite
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 9%
FusionMarkets-Live 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
199
Gewinntrades:
177 (88.94%)
Verlusttrades:
22 (11.06%)
Bester Trade:
25.64 EUR
Schlechtester Trade:
-12.82 EUR
Bruttoprofit:
385.65 EUR (18 329 pips)
Bruttoverlust:
-110.76 EUR (4 581 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (33.23 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38.28 EUR (21)
Sharpe Ratio:
0.32
Trading-Aktivität:
98.21%
Max deposit load:
4.08%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
72
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
11.80
Long-Positionen:
92 (46.23%)
Short-Positionen:
107 (53.77%)
Profit-Faktor:
3.48
Mathematische Gewinnerwartung:
1.38 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.18 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-5.03 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-23.29 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-23.29 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
9.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
23.29 EUR (0.71%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.71% (23.29 EUR)
Kapital:
6.01% (195.19 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 20
CADJPY 19
EURAUD 17
GBPUSD 17
USDCAD 17
AUDJPY 16
USDJPY 16
EURUSD 15
EURCAD 13
NZDJPY 13
AUDCAD 11
AUDUSD 9
NZDCAD 6
NZDUSD 6
EURGBP 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 29
CADJPY 25
EURAUD 19
GBPUSD 39
USDCAD 25
AUDJPY 19
USDJPY 19
EURUSD 42
EURCAD 20
NZDJPY 17
AUDCAD 14
AUDUSD 17
NZDCAD 9
NZDUSD 13
EURGBP 7
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 1.4K
CADJPY 1.7K
EURAUD 1.4K
GBPUSD 850
USDCAD 1.3K
AUDJPY 621
USDJPY 1.4K
EURUSD 712
EURCAD 855
NZDJPY 1.1K
AUDCAD 968
AUDUSD 468
NZDCAD 378
NZDUSD 173
EURGBP 384
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25.64 EUR
Schlechtester Trade: -13 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 21
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +33.23 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -23.29 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Coinexx-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.08 × 12
FusionMarkets-Live 2
0.58 × 74
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.91 × 599
ICTrading-Live29
1.11 × 44
ICMarketsSC-Live04
1.23 × 201
ICMarketsSC-Live24
1.27 × 45
TradeMaxGlobal-Live10
1.50 × 2
AlpariEvrasia-Trade
1.73 × 251
EagleFX-Live
2.44 × 9
Exness-Real9
2.47 × 163
Varchev-Real
3.00 × 29
TMGM.TradeMax-Live10
3.00 × 2
TradeMaxGlobal-Demo
3.01 × 101
Axi-US09-Live
3.33 × 3
ICMarketsSC-Live12
3.80 × 10
Exness-Real16
4.00 × 1
CapitalPointTrading-Live29
4.42 × 38
FxPro.com-Real05
8.55 × 11
FXGlobe-Real
12.50 × 2
Keine Bewertungen
2025.12.11 04:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 09:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 03:47
Share of trading days is too low
2025.12.09 03:47
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.08 21:41
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 21:41
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.08 21:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.08 21:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
