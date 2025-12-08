- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
24
Profit Trade:
22 (91.66%)
Loss Trade:
2 (8.33%)
Best Trade:
9.77 EUR
Worst Trade:
-4.32 EUR
Profitto lordo:
32.89 EUR (1 971 pips)
Perdita lorda:
-4.39 EUR (171 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (25.21 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
25.21 EUR (11)
Indice di Sharpe:
0.54
Attività di trading:
92.08%
Massimo carico di deposito:
1.16%
Ultimo trade:
41 minuti fa
Trade a settimana:
27
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
6.60
Long Trade:
15 (62.50%)
Short Trade:
9 (37.50%)
Fattore di profitto:
7.49
Profitto previsto:
1.19 EUR
Profitto medio:
1.50 EUR
Perdita media:
-2.20 EUR
Massime perdite consecutive:
1 (-4.32 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-4.32 EUR (1)
Crescita mensile:
0.95%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 EUR
Massimale:
4.32 EUR (0.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.14% (4.32 EUR)
Per equità:
0.59% (17.71 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|GBPUSD
|3
|EURUSD
|3
|USDCAD
|3
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|2
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|1
|CADJPY
|1
|
1 2 3
|
1 2 3
|
1 2 3
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|2
|AUDCAD
|4
|GBPUSD
|5
|EURUSD
|9
|USDCAD
|5
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|2
|NZDUSD
|3
|NZDCAD
|1
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|0
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|263
|AUDCAD
|247
|GBPUSD
|239
|EURUSD
|147
|USDCAD
|243
|AUDUSD
|76
|USDJPY
|188
|NZDUSD
|159
|NZDCAD
|80
|AUDJPY
|79
|CADJPY
|79
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +9.77 EUR
Worst Trade: -4 EUR
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +25.21 EUR
Massima perdita consecutiva: -4.32 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.09 × 11
|
FusionMarkets-Live 2
|0.53 × 57
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.28 × 39
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Varchev-Real
|3.07 × 28
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
ICMarketsSC-Live12
|4.75 × 8
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
1%
0
0
USD
USD
3K
EUR
EUR
1
100%
24
91%
92%
7.49
1.19
EUR
EUR
1%
1:500