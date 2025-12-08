- 자본
트레이드:
215
이익 거래:
187 (86.97%)
손실 거래:
28 (13.02%)
최고의 거래:
30.15 EUR
최악의 거래:
-13.53 EUR
총 수익:
442.47 EUR (20 623 pips)
총 손실:
-149.40 EUR (6 450 pips)
연속 최대 이익:
29 (33.23 EUR)
연속 최대 이익:
38.28 EUR (21)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
99.21%
최대 입금량:
4.08%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
23 시간
회복 요인:
12.46
롱(주식매수):
104 (48.37%)
숏(주식차입매도):
111 (51.63%)
수익 요인:
2.96
기대수익:
1.36 EUR
평균 이익:
2.37 EUR
평균 손실:
-5.34 EUR
연속 최대 손실:
2 (-23.53 EUR)
연속 최대 손실:
-23.53 EUR (2)
월별 성장률:
9.77%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 EUR
최대한의:
23.53 EUR (0.72%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.71% (23.29 EUR)
자본금별:
6.82% (224.57 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|21
|CADJPY
|19
|USDCAD
|18
|EURAUD
|17
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|17
|AUDJPY
|16
|AUDCAD
|15
|EURUSD
|15
|EURCAD
|13
|NZDJPY
|13
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|10
|NZDUSD
|8
|EURGBP
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|30
|CADJPY
|25
|USDCAD
|26
|EURAUD
|19
|USDJPY
|19
|GBPUSD
|39
|AUDJPY
|19
|AUDCAD
|17
|EURUSD
|42
|EURCAD
|20
|NZDJPY
|17
|NZDCAD
|22
|AUDUSD
|18
|NZDUSD
|14
|EURGBP
|7
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|1.5K
|CADJPY
|1.7K
|USDCAD
|1.4K
|EURAUD
|1.4K
|USDJPY
|1.5K
|GBPUSD
|850
|AUDJPY
|621
|AUDCAD
|972
|EURUSD
|712
|EURCAD
|855
|NZDJPY
|1.1K
|NZDCAD
|166
|AUDUSD
|563
|NZDUSD
|432
|EURGBP
|384
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +30.15 EUR
최악의 거래: -14 EUR
연속 최대 이익: 21
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +33.23 EUR
연속 최대 손실: -23.53 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live 2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.08 × 12
|
FusionMarkets-Live 2
|0.58 × 74
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.91 × 599
|
ICTrading-Live29
|1.11 × 44
|
ICMarketsSC-Live04
|1.23 × 201
|
ICMarketsSC-Live24
|1.27 × 45
|
TradeMaxGlobal-Live10
|1.50 × 2
|
AlpariEvrasia-Trade
|1.73 × 251
|
EagleFX-Live
|2.44 × 9
|
Exness-Real9
|2.47 × 163
|
Varchev-Real
|3.00 × 29
|
TMGM.TradeMax-Live10
|3.00 × 2
|
TradeMaxGlobal-Demo
|3.01 × 101
|
Axi-US09-Live
|3.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|3.80 × 10
|
Exness-Real16
|4.00 × 1
|
CapitalPointTrading-Live29
|4.42 × 38
|
FxPro.com-Real05
|8.55 × 11
|
FXGlobe-Real
|12.50 × 2
리뷰 없음
