- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
320
利益トレード:
204 (63.75%)
損失トレード:
116 (36.25%)
ベストトレード:
226.80 USD
最悪のトレード:
-88.50 USD
総利益:
2 642.57 USD (26 498 pips)
総損失:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
最大連続の勝ち:
42 (415.11 USD)
最大連続利益:
415.11 USD (42)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
3.69%
最大入金額:
2.01%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
156 (48.75%)
短いトレード:
164 (51.25%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
12.95 USD
平均損失:
-20.02 USD
最大連続の負け:
17 (-618.40 USD)
最大連続損失:
-618.40 USD (17)
月間成長:
-5.86%
年間予想:
-71.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.07 USD
最大の:
897.24 USD (11.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.83% (909.14 USD)
エクイティによる:
1.09% (48.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|114
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|32
|EURJPY.db
|28
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|19
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.rr
|187
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-66
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|35
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.rr
|3.3K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|206
|EURJPY.db
|-721
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|680
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +226.80 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +415.11 USD
最大連続損失: -618.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RRFX-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
88 USD/月
5%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
7
0%
320
63%
4%
1.13
1.00
USD
USD
18%
1:400