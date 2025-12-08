シグナルセクション
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  88  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 5%
RRFX-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
320
利益トレード:
204 (63.75%)
損失トレード:
116 (36.25%)
ベストトレード:
226.80 USD
最悪のトレード:
-88.50 USD
総利益:
2 642.57 USD (26 498 pips)
総損失:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
最大連続の勝ち:
42 (415.11 USD)
最大連続利益:
415.11 USD (42)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
3.69%
最大入金額:
2.01%
最近のトレード:
28 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.36
長いトレード:
156 (48.75%)
短いトレード:
164 (51.25%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
12.95 USD
平均損失:
-20.02 USD
最大連続の負け:
17 (-618.40 USD)
最大連続損失:
-618.40 USD (17)
月間成長:
-5.86%
年間予想:
-71.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
22.07 USD
最大の:
897.24 USD (11.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.83% (909.14 USD)
エクイティによる:
1.09% (48.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +226.80 USD
最悪のトレード: -89 USD
最大連続の勝ち: 42
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +415.11 USD
最大連続損失: -618.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RRFX-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.16 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Challange 365
88 USD/月
5%
0
0
USD
7
USD
7
0%
320
63%
4%
1.13
1.00
USD
18%
1:400
