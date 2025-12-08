- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
320
盈利交易:
204 (63.75%)
亏损交易:
116 (36.25%)
最好交易:
226.80 USD
最差交易:
-88.50 USD
毛利:
2 642.57 USD (26 498 pips)
毛利亏损:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
最大连续赢利:
42 (415.11 USD)
最大连续盈利:
415.11 USD (42)
夏普比率:
0.07
交易活动:
3.69%
最大入金加载:
2.01%
最近交易:
28 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.36
长期交易:
156 (48.75%)
短期交易:
164 (51.25%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
12.95 USD
平均损失:
-20.02 USD
最大连续失误:
17 (-618.40 USD)
最大连续亏损:
-618.40 USD (17)
每月增长:
-5.86%
年度预测:
-71.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
22.07 USD
最大值:
897.24 USD (11.19%)
相对跌幅:
结余:
17.83% (909.14 USD)
净值:
1.09% (48.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|114
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|32
|EURJPY.db
|28
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|19
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.rr
|187
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-66
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|35
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.rr
|3.3K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|206
|EURJPY.db
|-721
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|680
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +226.80 USD
最差交易: -89 USD
最大连续赢利: 42
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +415.11 USD
最大连续亏损: -618.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RRFX-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月88 USD
5%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
7
0%
320
63%
4%
1.13
1.00
USD
USD
18%
1:400