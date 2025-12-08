- Crescita
Trade:
237
Profit Trade:
172 (72.57%)
Loss Trade:
65 (27.43%)
Best Trade:
125.20 USD
Worst Trade:
-88.50 USD
Profitto lordo:
1 610.34 USD (17 210 pips)
Perdita lorda:
-796.04 USD (6 980 pips)
Vincite massime consecutive:
42 (415.11 USD)
Massimo profitto consecutivo:
415.11 USD (42)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
83
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
5.93
Long Trade:
141 (59.49%)
Short Trade:
96 (40.51%)
Fattore di profitto:
2.02
Profitto previsto:
3.44 USD
Profitto medio:
9.36 USD
Perdita media:
-12.25 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-86.80 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.30 USD (2)
Crescita mensile:
15.88%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
20.69 USD
Massimale:
137.40 USD (1.89%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|38
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|31
|EURJPY.db
|25
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|16
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.rr
|696
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|4
|EURJPY.db
|-69
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|23
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.rr
|7.2K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|202
|EURJPY.db
|-800
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|449
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +125.20 USD
Worst Trade: -89 USD
Vincite massime consecutive: 42
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +415.11 USD
Massima perdita consecutiva: -86.80 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RRFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
