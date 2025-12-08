СигналыРазделы
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2025 5%
RRFX-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
204 (63.75%)
Убыточных трейдов:
116 (36.25%)
Лучший трейд:
226.80 USD
Худший трейд:
-88.50 USD
Общая прибыль:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Общий убыток:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (415.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.11 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
3.69%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
28 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
156 (48.75%)
Коротких трейдов:
164 (51.25%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
12.95 USD
Средний убыток:
-20.02 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-618.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-618.40 USD (17)
Прирост в месяц:
-5.86%
Годовой прогноз:
-71.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.07 USD
Максимальная:
897.24 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.83% (909.14 USD)
По эквити:
1.09% (48.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +226.80 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +415.11 USD
Макс. убыток в серии: -618.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RRFX-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.16 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
