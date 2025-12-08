- Прирост
Всего трейдов:
320
Прибыльных трейдов:
204 (63.75%)
Убыточных трейдов:
116 (36.25%)
Лучший трейд:
226.80 USD
Худший трейд:
-88.50 USD
Общая прибыль:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Общий убыток:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Макс. серия выигрышей:
42 (415.11 USD)
Макс. прибыль в серии:
415.11 USD (42)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
3.69%
Макс. загрузка депозита:
2.01%
Последний трейд:
28 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.36
Длинных трейдов:
156 (48.75%)
Коротких трейдов:
164 (51.25%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.00 USD
Средняя прибыль:
12.95 USD
Средний убыток:
-20.02 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-618.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-618.40 USD (17)
Прирост в месяц:
-5.86%
Годовой прогноз:
-71.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
22.07 USD
Максимальная:
897.24 USD (11.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.83% (909.14 USD)
По эквити:
1.09% (48.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|114
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|32
|EURJPY.db
|28
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|19
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.rr
|187
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-66
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|35
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.rr
|3.3K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|206
|EURJPY.db
|-721
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|680
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +226.80 USD
Худший трейд: -89 USD
Макс. серия выигрышей: 42
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +415.11 USD
Макс. убыток в серии: -618.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RRFX-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
