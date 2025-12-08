- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
237
Kârla kapanan işlemler:
172 (72.57%)
Zararla kapanan işlemler:
65 (27.43%)
En iyi işlem:
125.20 USD
En kötü işlem:
-88.50 USD
Brüt kâr:
1 610.34 USD (17 210 pips)
Brüt zarar:
-796.04 USD (6 980 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (415.11 USD)
Maksimum ardışık kâr:
415.11 USD (42)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
83
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
5.93
Alış işlemleri:
141 (59.49%)
Satış işlemleri:
96 (40.51%)
Kâr faktörü:
2.02
Beklenen getiri:
3.44 USD
Ortalama kâr:
9.36 USD
Ortalama zarar:
-12.25 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-86.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.30 USD (2)
Aylık büyüme:
15.88%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20.69 USD
Maksimum:
137.40 USD (1.89%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|38
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|31
|EURJPY.db
|25
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|16
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.rr
|696
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|4
|EURJPY.db
|-69
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|23
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.rr
|7.2K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|202
|EURJPY.db
|-800
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|449
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +125.20 USD
En kötü işlem: -89 USD
Maksimum ardışık kazanç: 42
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +415.11 USD
Maksimum ardışık zarar: -86.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RRFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok