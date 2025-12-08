SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Challange 365
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 5%
RRFX-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
320
Gewinntrades:
204 (63.75%)
Verlusttrades:
116 (36.25%)
Bester Trade:
226.80 USD
Schlechtester Trade:
-88.50 USD
Bruttoprofit:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Bruttoverlust:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
42 (415.11 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
415.11 USD (42)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
3.69%
Max deposit load:
2.01%
Letzter Trade:
30 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.36
Long-Positionen:
156 (48.75%)
Short-Positionen:
164 (51.25%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
12.95 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-20.02 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-618.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-618.40 USD (17)
Wachstum pro Monat :
8.20%
Jahresprognose:
99.44%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
22.07 USD
Maximaler:
897.24 USD (11.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.83% (909.14 USD)
Kapital:
1.09% (48.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +226.80 USD
Schlechtester Trade: -89 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 42
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +415.11 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -618.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RRFX-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.16 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
