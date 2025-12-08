- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
320
Negociações com lucro:
204 (63.75%)
Negociações com perda:
116 (36.25%)
Melhor negociação:
226.80 USD
Pior negociação:
-88.50 USD
Lucro bruto:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Perda bruta:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (415.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.11 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
3.69%
Depósito máximo carregado:
2.01%
Último negócio:
28 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
156 (48.75%)
Negociações curtas:
164 (51.25%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
12.95 USD
Perda média:
-20.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-618.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-618.40 USD (17)
Crescimento mensal:
-5.86%
Previsão anual:
-71.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.07 USD
Máximo:
897.24 USD (11.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.83% (909.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.09% (48.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|114
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|32
|EURJPY.db
|28
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|19
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.rr
|187
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-66
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|35
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.rr
|3.3K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|206
|EURJPY.db
|-721
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|680
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +226.80 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +415.11 USD
Máxima perda consecutiva: -618.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RRFX-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
