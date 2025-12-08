SinaisSeções
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD por mês
crescimento desde 2025 5%
RRFX-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
320
Negociações com lucro:
204 (63.75%)
Negociações com perda:
116 (36.25%)
Melhor negociação:
226.80 USD
Pior negociação:
-88.50 USD
Lucro bruto:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Perda bruta:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
42 (415.11 USD)
Máximo lucro consecutivo:
415.11 USD (42)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
3.69%
Depósito máximo carregado:
2.01%
Último negócio:
28 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.36
Negociações longas:
156 (48.75%)
Negociações curtas:
164 (51.25%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
12.95 USD
Perda média:
-20.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-618.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-618.40 USD (17)
Crescimento mensal:
-5.86%
Previsão anual:
-71.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
22.07 USD
Máximo:
897.24 USD (11.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.83% (909.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.09% (48.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +226.80 USD
Pior negociação: -89 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 42
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +415.11 USD
Máxima perda consecutiva: -618.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RRFX-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.16 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
