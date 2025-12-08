SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Challange 365
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 5%
RRFX-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
320
Transacciones Rentables:
204 (63.75%)
Transacciones Irrentables:
116 (36.25%)
Mejor transacción:
226.80 USD
Peor transacción:
-88.50 USD
Beneficio Bruto:
2 642.57 USD (26 498 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
42 (415.11 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
415.11 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
3.69%
Carga máxima del depósito:
2.01%
Último trade:
28 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
0.36
Transacciones Largas:
156 (48.75%)
Transacciones Cortas:
164 (51.25%)
Factor de Beneficio:
1.14
Beneficio Esperado:
1.00 USD
Beneficio medio:
12.95 USD
Pérdidas medias:
-20.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-618.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-618.40 USD (17)
Crecimiento al mes:
-5.86%
Pronóstico anual:
-71.04%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
22.07 USD
Máxima:
897.24 USD (11.19%)
Reducción relativa:
De balance:
17.83% (909.14 USD)
De fondos:
1.09% (48.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +226.80 USD
Peor transacción: -89 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 42
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +415.11 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -618.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RRFX-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.16 15:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 04:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 09:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.17% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.22 07:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 05:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.88% of days out of 41 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Challange 365
88 USD al mes
5%
0
0
USD
7
USD
7
0%
320
63%
4%
1.13
1.00
USD
18%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.