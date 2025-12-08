SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Challange 365
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 365

0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
RRFX-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
237
Bénéfice trades:
172 (72.57%)
Perte trades:
65 (27.43%)
Meilleure transaction:
125.20 USD
Pire transaction:
-88.50 USD
Bénéfice brut:
1 610.34 USD (17 210 pips)
Perte brute:
-796.04 USD (6 980 pips)
Gains consécutifs maximales:
42 (415.11 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
415.11 USD (42)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
83
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
5.93
Longs trades:
141 (59.49%)
Courts trades:
96 (40.51%)
Facteur de profit:
2.02
Rendement attendu:
3.44 USD
Bénéfice moyen:
9.36 USD
Perte moyenne:
-12.25 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-86.80 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.88%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20.69 USD
Maximal:
137.40 USD (1.89%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.rr 38
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 31
EURJPY.db 25
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 16
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.rr 696
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 4
EURJPY.db -69
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 23
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.rr 7.2K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 202
EURJPY.db -800
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 449
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +125.20 USD
Pire transaction: -89 USD
Gains consécutifs maximales: 42
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +415.11 USD
Perte consécutive maximale: -86.80 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RRFX-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
