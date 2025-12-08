시그널섹션
Challange 365

Rendy Mahameru Prayogie
0 리뷰
안정성
7
0 / 0 USD
월별 88 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 5%
RRFX-Live
1:400
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
320
이익 거래:
204 (63.75%)
손실 거래:
116 (36.25%)
최고의 거래:
226.80 USD
최악의 거래:
-88.50 USD
총 수익:
2 642.57 USD (26 498 pips)
총 손실:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
연속 최대 이익:
42 (415.11 USD)
연속 최대 이익:
415.11 USD (42)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.69%
최대 입금량:
2.01%
최근 거래:
28 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
156 (48.75%)
숏(주식차입매도):
164 (51.25%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
12.95 USD
평균 손실:
-20.02 USD
연속 최대 손실:
17 (-618.40 USD)
연속 최대 손실:
-618.40 USD (17)
월별 성장률:
-5.86%
연간 예측:
-71.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.07 USD
최대한의:
897.24 USD (11.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.83% (909.14 USD)
자본금별:
1.09% (48.00 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD.rr 114
USDCAD.db 36
GBPUSD.db 36
USDCHF.db 32
EURJPY.db 28
USDJPY.db 22
GBPJPY.db 19
GBPAUD.db 8
EURUSD.db 8
AUDJPY.db 5
EURGBP.db 5
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD.rr 187
USDCAD.db 8
GBPUSD.db 5
USDCHF.db 3
EURJPY.db -66
USDJPY.db 155
GBPJPY.db 35
GBPAUD.db 7
EURUSD.db 8
AUDJPY.db -52
EURGBP.db 9
AUDUSD.db 4
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 1
USK.db 17
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD.rr 3.3K
USDCAD.db 454
GBPUSD.db 295
USDCHF.db 206
EURJPY.db -721
USDJPY.db 2.6K
GBPJPY.db 680
GBPAUD.db 185
EURUSD.db 135
AUDJPY.db -740
EURGBP.db 90
AUDUSD.db 69
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 14
USK.db 35
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +226.80 USD
최악의 거래: -89 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +415.11 USD
연속 최대 손실: -618.40 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RRFX-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.