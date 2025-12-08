- 자본
- 축소
트레이드:
320
이익 거래:
204 (63.75%)
손실 거래:
116 (36.25%)
최고의 거래:
226.80 USD
최악의 거래:
-88.50 USD
총 수익:
2 642.57 USD (26 498 pips)
총 손실:
-2 321.84 USD (19 838 pips)
연속 최대 이익:
42 (415.11 USD)
연속 최대 이익:
415.11 USD (42)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
3.69%
최대 입금량:
2.01%
최근 거래:
28 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.36
롱(주식매수):
156 (48.75%)
숏(주식차입매도):
164 (51.25%)
수익 요인:
1.14
기대수익:
1.00 USD
평균 이익:
12.95 USD
평균 손실:
-20.02 USD
연속 최대 손실:
17 (-618.40 USD)
연속 최대 손실:
-618.40 USD (17)
월별 성장률:
-5.86%
연간 예측:
-71.04%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
22.07 USD
최대한의:
897.24 USD (11.19%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.83% (909.14 USD)
자본금별:
1.09% (48.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|114
|USDCAD.db
|36
|GBPUSD.db
|36
|USDCHF.db
|32
|EURJPY.db
|28
|USDJPY.db
|22
|GBPJPY.db
|19
|GBPAUD.db
|8
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|5
|EURGBP.db
|5
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.rr
|187
|USDCAD.db
|8
|GBPUSD.db
|5
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-66
|USDJPY.db
|155
|GBPJPY.db
|35
|GBPAUD.db
|7
|EURUSD.db
|8
|AUDJPY.db
|-52
|EURGBP.db
|9
|AUDUSD.db
|4
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|17
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.rr
|3.3K
|USDCAD.db
|454
|GBPUSD.db
|295
|USDCHF.db
|206
|EURJPY.db
|-721
|USDJPY.db
|2.6K
|GBPJPY.db
|680
|GBPAUD.db
|185
|EURUSD.db
|135
|AUDJPY.db
|-740
|EURGBP.db
|90
|AUDUSD.db
|69
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|14
|USK.db
|35
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +226.80 USD
최악의 거래: -89 USD
연속 최대 이익: 42
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +415.11 USD
연속 최대 손실: -618.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RRFX-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 88 USD
5%
0
0
USD
USD
7
USD
USD
7
0%
320
63%
4%
1.13
1.00
USD
USD
18%
1:400