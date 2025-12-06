- 成長
トレード:
540
利益トレード:
455 (84.25%)
損失トレード:
85 (15.74%)
ベストトレード:
52.98 USD
最悪のトレード:
-7.79 USD
総利益:
1 093.19 USD (5 116 100 pips)
総損失:
-102.25 USD (673 900 pips)
最大連続の勝ち:
41 (95.26 USD)
最大連続利益:
206.53 USD (25)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
14.05%
最大入金額:
4.28%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
34.01
長いトレード:
257 (47.59%)
短いトレード:
283 (52.41%)
プロフィットファクター:
10.69
期待されたペイオフ:
1.84 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-1.20 USD
最大連続の負け:
7 (-29.14 USD)
最大連続損失:
-29.14 USD (7)
月間成長:
42.66%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29.14 USD (2.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.77% (29.14 USD)
エクイティによる:
4.74% (65.05 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|540
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|991
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|4.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
ベストトレード: +52.98 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +95.26 USD
最大連続損失: -29.14 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Only copy this signal if your broker offers favorable conditions on BTCUSD, allows weekend trading, and you understand that this is a high-risk strategy with no stop-losses.
The signal only trades on Saturdays and has been back-tested without failing over the past 4 years.
Instead of stop-losses, it uses exits on retracements.
The exit point follows the price, so a quite extreme abnormality has to happen for it to blow, but still past performance does not guarantee future results.Consider this a hit and run strategy, make sure to always withdraw money along the ride.
レビューなし
