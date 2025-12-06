シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Saturday Live
Cristian Eriksson

Saturday Live

Cristian Eriksson
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 123%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
540
利益トレード:
455 (84.25%)
損失トレード:
85 (15.74%)
ベストトレード:
52.98 USD
最悪のトレード:
-7.79 USD
総利益:
1 093.19 USD (5 116 100 pips)
総損失:
-102.25 USD (673 900 pips)
最大連続の勝ち:
41 (95.26 USD)
最大連続利益:
206.53 USD (25)
シャープレシオ:
0.38
取引アクティビティ:
14.05%
最大入金額:
4.28%
最近のトレード:
6 分前
1週間当たりの取引:
67
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
34.01
長いトレード:
257 (47.59%)
短いトレード:
283 (52.41%)
プロフィットファクター:
10.69
期待されたペイオフ:
1.84 USD
平均利益:
2.40 USD
平均損失:
-1.20 USD
最大連続の負け:
7 (-29.14 USD)
最大連続損失:
-29.14 USD (7)
月間成長:
42.66%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
29.14 USD (2.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.77% (29.14 USD)
エクイティによる:
4.74% (65.05 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 540
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 991
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD 4.4M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +52.98 USD
最悪のトレード: -8 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +95.26 USD
最大連続損失: -29.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 2
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real35
0.00 × 25
Exness-MT5Real7
0.00 × 5
CapitalPointTrading-MT5-4
0.00 × 5
VTMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsAU-Live
0.00 × 10
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
OctaFX-Real
0.00 × 1
FPMarketsSC-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Tradeview-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.00 × 1
Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 9
Exness-MT5Real15
0.00 × 2
XMGlobal-MT5 14
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.10 × 29
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.33 × 80
ICMarketsSC-MT5-4
2.53 × 128
ICMarketsSC-MT5-2
24.10 × 194
Only copy this signal if your broker offers favorable conditions on BTCUSD, allows weekend trading, and you understand that this is a high-risk strategy with no stop-losses.

The signal only trades on Saturdays and has been back-tested without failing over the past 4 years.

Instead of stop-losses, it uses exits on retracements.

The exit point follows the price, so a quite extreme abnormality has to happen for it to blow, but still past performance does not guarantee future results.

Consider this a hit and run strategy, make sure to always withdraw money along the ride.
レビューなし
2026.01.03 01:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 05:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 12:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.06 12:48
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.06 12:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 12:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
