- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
534
盈利交易:
450 (84.26%)
亏损交易:
84 (15.73%)
最好交易:
52.98 USD
最差交易:
-7.79 USD
毛利:
1 084.86 USD (5 071 050 pips)
毛利亏损:
-101.75 USD (668 900 pips)
最大连续赢利:
41 (95.26 USD)
最大连续盈利:
206.53 USD (25)
夏普比率:
0.38
交易活动:
14.05%
最大入金加载:
4.28%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
68
平均持有时间:
43 分钟
采收率:
33.74
长期交易:
252 (47.19%)
短期交易:
282 (52.81%)
利润因子:
10.66
预期回报:
1.84 USD
平均利润:
2.41 USD
平均损失:
-1.21 USD
最大连续失误:
7 (-29.14 USD)
最大连续亏损:
-29.14 USD (7)
每月增长:
41.95%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
29.14 USD (2.77%)
相对跌幅:
结余:
2.77% (29.14 USD)
净值:
4.74% (65.05 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|534
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|983
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|4.4M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +52.98 USD
最差交易: -8 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +95.26 USD
最大连续亏损: -29.14 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-MT5
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real35
|0.00 × 25
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 5
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.00 × 5
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsAU-Live
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real
|0.00 × 1
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Tradeview-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 9
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 2
|
XMGlobal-MT5 14
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.10 × 29
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Earnex-Trade
|0.33 × 80
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.53 × 128
|
ICMarketsSC-MT5-2
|24.10 × 194
Only copy this signal if your broker offers favorable conditions on BTCUSD, allows weekend trading, and you understand that this is a high-risk strategy with no stop-losses.
The signal only trades on Saturdays and has been back-tested without failing over the past 4 years.
Instead of stop-losses, it uses exits on retracements.
The exit point follows the price, so a quite extreme abnormality has to happen for it to blow, but still past performance does not guarantee future results.Consider this a hit and run strategy, make sure to always withdraw money along the ride.
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
122%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
7
98%
534
84%
14%
10.66
1.84
USD
USD
5%
1:500