- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
39 (68.42%)
損失トレード:
18 (31.58%)
ベストトレード:
53.54 USD
最悪のトレード:
-67.14 USD
総利益:
137.54 USD (3 164 pips)
総損失:
-91.76 USD (2 043 pips)
最大連続の勝ち:
6 (37.65 USD)
最大連続利益:
53.54 USD (1)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
4.74%
最大入金額:
28.69%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
18 (31.58%)
短いトレード:
39 (68.42%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
0.80 USD
平均利益:
3.53 USD
平均損失:
-5.10 USD
最大連続の負け:
3 (-5.46 USD)
最大連続損失:
-67.14 USD (1)
月間成長:
9.01%
アルゴリズム取引:
78%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.75 USD
最大の:
67.16 USD (39.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.28% (67.40 USD)
エクイティによる:
12.11% (27.18 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|21
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|983
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.54 USD
最悪のトレード: -67 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +37.65 USD
最大連続損失: -5.46 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
xChief-MT5
|0.00 × 1
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3649
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
VantageInternational-Live 13
|1.00 × 12
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
VantageInternational-Live 7
|1.44 × 140
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.54 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 707
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
