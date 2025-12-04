SinaisSeções
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36 USD por mês
crescimento desde 2025 37%
RoboForex-ECN
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57
Negociações com lucro:
39 (68.42%)
Negociações com perda:
18 (31.58%)
Melhor negociação:
53.54 USD
Pior negociação:
-67.14 USD
Lucro bruto:
137.54 USD (3 164 pips)
Perda bruta:
-91.76 USD (2 043 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (37.65 USD)
Máximo lucro consecutivo:
53.54 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
4.74%
Depósito máximo carregado:
28.69%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
18 (31.58%)
Negociações curtas:
39 (68.42%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
3.53 USD
Perda média:
-5.10 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-5.46 USD)
Máxima perda consecutiva:
-67.14 USD (1)
Crescimento mensal:
9.01%
Algotrading:
78%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.75 USD
Máximo:
67.16 USD (39.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.28% (67.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.11% (27.18 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 29
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 21
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 983
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +53.54 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +37.65 USD
Máxima perda consecutiva: -5.46 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
xChief-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.59 × 3649
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
101 mais ...
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Sem comentários
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
