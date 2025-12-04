СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 36 USD в месяц
прирост с 2025 36%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
38 (67.85%)
Убыточных трейдов:
18 (32.14%)
Лучший трейд:
53.54 USD
Худший трейд:
-67.14 USD
Общая прибыль:
136.80 USD (3 088 pips)
Общий убыток:
-91.74 USD (2 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (37.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
4.74%
Макс. загрузка депозита:
28.69%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
17 (30.36%)
Коротких трейдов:
39 (69.64%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-5.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.14 USD (1)
Прирост в месяц:
8.68%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.75 USD
Максимальная:
67.16 USD (39.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.28% (67.40 USD)
По эквити:
12.11% (27.18 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 28
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 20
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 907
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +53.54 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.65 USD
Макс. убыток в серии: -5.46 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.59 × 3646
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Exness-MT5Real7
1.78 × 27
GoMarkets-Live
1.98 × 244
GMI3-Real
2.00 × 6
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Нет отзывов
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EU10
36 USD в месяц
36%
0
0
USD
233
USD
7
78%
56
67%
5%
1.49
0.80
USD
35%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.