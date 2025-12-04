- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
56
Прибыльных трейдов:
38 (67.85%)
Убыточных трейдов:
18 (32.14%)
Лучший трейд:
53.54 USD
Худший трейд:
-67.14 USD
Общая прибыль:
136.80 USD (3 088 pips)
Общий убыток:
-91.74 USD (2 043 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (37.65 USD)
Макс. прибыль в серии:
53.54 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
4.74%
Макс. загрузка депозита:
28.69%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
9
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
0.67
Длинных трейдов:
17 (30.36%)
Коротких трейдов:
39 (69.64%)
Профит фактор:
1.49
Мат. ожидание:
0.80 USD
Средняя прибыль:
3.60 USD
Средний убыток:
-5.10 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-5.46 USD)
Макс. убыток в серии:
-67.14 USD (1)
Прирост в месяц:
8.68%
Алготрейдинг:
78%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.75 USD
Максимальная:
67.16 USD (39.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.28% (67.40 USD)
По эквити:
12.11% (27.18 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|20
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|907
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +53.54 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +37.65 USD
Макс. убыток в серии: -5.46 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3646
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 27
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
еще 98...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Candle Pattern
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
36 USD в месяц
36%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
7
78%
56
67%
5%
1.49
0.80
USD
USD
35%
1:500