- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
29 (67.44%)
Loss Trade:
14 (32.56%)
Best Trade:
53.54 USD
Worst Trade:
-67.14 USD
Profitto lordo:
118.99 USD (2 416 pips)
Perdita lorda:
-84.21 USD (1 542 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
16 (37.21%)
Short Trade:
27 (62.79%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-6.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.14 USD (1)
Crescita mensile:
30.46%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.75 USD
Massimale:
67.16 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|736
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +53.54 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.65 USD
Massima perdita consecutiva: -5.46 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3524
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|0.92 × 12
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
Exness-MT5Real8
|1.41 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|1.43 × 105
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.81 × 437
