SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 recensioni
7 settimane
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
43
Profit Trade:
29 (67.44%)
Loss Trade:
14 (32.56%)
Best Trade:
53.54 USD
Worst Trade:
-67.14 USD
Profitto lordo:
118.99 USD (2 416 pips)
Perdita lorda:
-84.21 USD (1 542 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (37.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
53.54 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
16 (37.21%)
Short Trade:
27 (62.79%)
Fattore di profitto:
1.41
Profitto previsto:
0.81 USD
Profitto medio:
4.10 USD
Perdita media:
-6.02 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-5.46 USD)
Massima perdita consecutiva:
-67.14 USD (1)
Crescita mensile:
30.46%
Algo trading:
72%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.75 USD
Massimale:
67.16 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 15
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 10
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 736
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +53.54 USD
Worst Trade: -67 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +37.65 USD
Massima perdita consecutiva: -5.46 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RoboForex-ECN" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.57 × 3524
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
VantageInternational-Live 13
0.92 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
Exness-MT5Real8
1.41 × 88
VantageInternational-Live 7
1.43 × 105
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.52 × 318
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
1.81 × 437
90 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Non ci sono recensioni
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati