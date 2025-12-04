리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live 0.00 × 2 Tradestone-Real 0.00 × 1 FusionMarketsAU-Live 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 RoboForex-ECN 0.60 × 3718 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 ICMarkets-MT5 0.82 × 11 Alpari-Real01 0.83 × 41 RannForex-Server 0.99 × 73 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 VantageInternational-Live 1.16 × 63 VantageInternational-Live 13 1.17 × 12 RoboMarketsSC-ECN 1.20 × 41 ICMarketsEU-MT5-2 1.44 × 43 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.55 × 319 BCS5-Real 1.64 × 28 CapitalPointTrading-MT5-4 1.68 × 803 ICTrading-MT5-4 1.73 × 83 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 Exness-MT5Real7 1.78 × 27 VantageInternational-Live 7 1.89 × 187 GMI3-Real 2.00 × 6 VantageInternational-Live 4 2.00 × 1 109 더...