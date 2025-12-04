SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 36 USD al mes
incremento desde 2025 37%
RoboForex-ECN
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57
Transacciones Rentables:
39 (68.42%)
Transacciones Irrentables:
18 (31.58%)
Mejor transacción:
53.54 USD
Peor transacción:
-67.14 USD
Beneficio Bruto:
137.54 USD (3 164 pips)
Pérdidas Brutas:
-91.76 USD (2 043 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
6 (37.65 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
53.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
4.74%
Carga máxima del depósito:
28.69%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.68
Transacciones Largas:
18 (31.58%)
Transacciones Cortas:
39 (68.42%)
Factor de Beneficio:
1.50
Beneficio Esperado:
0.80 USD
Beneficio medio:
3.53 USD
Pérdidas medias:
-5.10 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-5.46 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-67.14 USD (1)
Crecimiento al mes:
9.01%
Trading algorítmico:
78%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.75 USD
Máxima:
67.16 USD (39.00%)
Reducción relativa:
De balance:
35.28% (67.40 USD)
De fondos:
12.11% (27.18 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 29
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 21
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 983
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +53.54 USD
Peor transacción: -67 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +37.65 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -5.46 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
xChief-MT5
0.00 × 1
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.59 × 3649
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
VantageInternational-Live 13
1.00 × 12
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live 5
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
VantageInternational-Live 7
1.44 × 140
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.54 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 707
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
otros 101...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
No hay comentarios
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
EU10
36 USD al mes
37%
0
0
USD
234
USD
7
78%
57
68%
5%
1.49
0.80
USD
35%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.