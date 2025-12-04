SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 inceleme
7 hafta
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
29 (67.44%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (32.56%)
En iyi işlem:
53.54 USD
En kötü işlem:
-67.14 USD
Brüt kâr:
118.99 USD (2 416 pips)
Brüt zarar:
-84.21 USD (1 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.54 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
16 (37.21%)
Satış işlemleri:
27 (62.79%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-6.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.14 USD (1)
Aylık büyüme:
30.46%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.75 USD
Maksimum:
67.16 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 15
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 10
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 736
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +53.54 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.46 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.57 × 3524
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
VantageInternational-Live 13
0.92 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
Exness-MT5Real8
1.41 × 88
VantageInternational-Live 7
1.43 × 105
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.52 × 318
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
1.81 × 437
90 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
İnceleme yok
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol