- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
43
Kârla kapanan işlemler:
29 (67.44%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (32.56%)
En iyi işlem:
53.54 USD
En kötü işlem:
-67.14 USD
Brüt kâr:
118.99 USD (2 416 pips)
Brüt zarar:
-84.21 USD (1 542 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (37.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
53.54 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
16 (37.21%)
Satış işlemleri:
27 (62.79%)
Kâr faktörü:
1.41
Beklenen getiri:
0.81 USD
Ortalama kâr:
4.10 USD
Ortalama zarar:
-6.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-5.46 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-67.14 USD (1)
Aylık büyüme:
30.46%
Algo alım-satım:
72%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.75 USD
Maksimum:
67.16 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|15
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|10
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|736
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +53.54 USD
En kötü işlem: -67 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +37.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -5.46 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.57 × 3524
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|0.92 × 12
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
Exness-MT5Real8
|1.41 × 88
|
VantageInternational-Live 7
|1.43 × 105
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.52 × 318
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.81 × 437
