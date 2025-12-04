Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageFX-Live 0.00 × 2 VantageInternational-Live 4 0.00 × 1 RoboMarketsDE-ECN 0.00 × 7 Tradestone-Real 0.00 × 1 VantageInternational-Live 5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 RoboForex-ECN 0.57 × 3524 FIBOGroup-MT5 Server 0.67 × 3 ICMarkets-MT5 0.82 × 11 Alpari-Real01 0.83 × 41 VantageInternational-Live 13 0.92 × 12 RannForex-Server 0.99 × 73 STARTRADERFinancial-Live 3 1.00 × 3 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 1.00 × 1 VantageInternational-Live 1.16 × 63 RoboMarketsSC-ECN 1.17 × 41 Exness-MT5Real8 1.41 × 88 VantageInternational-Live 7 1.43 × 105 ICMarketsEU-MT5-2 1.44 × 43 Teletrade-Sharp ECN 1.49 × 109 PUPrime-Live2 1.52 × 318 BCS5-Real 1.64 × 28 ICTrading-MT5-4 1.73 × 83 FxPro-MT5 Live02 1.75 × 4 CapitalPointTrading-MT5-4 1.81 × 437 90 daha fazla...