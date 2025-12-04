SignauxSections
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 avis
7 semaines
0 / 0 USD
0%
RoboForex-ECN
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
43
Bénéfice trades:
29 (67.44%)
Perte trades:
14 (32.56%)
Meilleure transaction:
53.54 USD
Pire transaction:
-67.14 USD
Bénéfice brut:
118.99 USD (2 416 pips)
Perte brute:
-84.21 USD (1 542 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (37.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
53.54 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
0.52
Longs trades:
16 (37.21%)
Courts trades:
27 (62.79%)
Facteur de profit:
1.41
Rendement attendu:
0.81 USD
Bénéfice moyen:
4.10 USD
Perte moyenne:
-6.02 USD
Pertes consécutives maximales:
3 (-5.46 USD)
Perte consécutive maximale:
-67.14 USD (1)
Croissance mensuelle:
30.46%
Algo trading:
72%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.75 USD
Maximal:
67.16 USD (39.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 15
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 10
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 736
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +53.54 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +37.65 USD
Perte consécutive maximale: -5.46 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageFX-Live
0.00 × 2
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
Tradestone-Real
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.57 × 3524
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
VantageInternational-Live 13
0.92 × 12
RannForex-Server
0.99 × 73
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
Exness-MT5Real8
1.41 × 88
VantageInternational-Live 7
1.43 × 105
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.52 × 318
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
CapitalPointTrading-MT5-4
1.81 × 437
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Aucun avis
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
