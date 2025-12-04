SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 36 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 37%
RoboForex-ECN
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
39 (68.42%)
Verlusttrades:
18 (31.58%)
Bester Trade:
53.54 USD
Schlechtester Trade:
-67.14 USD
Bruttoprofit:
137.54 USD (3 164 pips)
Bruttoverlust:
-91.76 USD (2 043 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (37.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
4.74%
Max deposit load:
28.69%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
18 (31.58%)
Short-Positionen:
39 (68.42%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.49%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.75 USD
Maximaler:
67.16 USD (39.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.28% (67.40 USD)
Kapital:
12.11% (27.18 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 29
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 21
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 983
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +53.54 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.46 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.59 × 3653
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 13
1.25 × 12
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
VantageInternational-Live 7
1.59 × 150
CapitalPointTrading-MT5-4
1.61 × 722
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Exness-MT5Real7
1.78 × 27
GoMarkets-Live
2.00 × 254
FXCC1-Trade
2.00 × 4
noch 102 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
Keine Bewertungen
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
EU10
36 USD pro Monat
37%
0
0
USD
288
USD
7
78%
57
68%
5%
1.49
0.80
USD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.