- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
57
Gewinntrades:
39 (68.42%)
Verlusttrades:
18 (31.58%)
Bester Trade:
53.54 USD
Schlechtester Trade:
-67.14 USD
Bruttoprofit:
137.54 USD (3 164 pips)
Bruttoverlust:
-91.76 USD (2 043 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (37.65 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
53.54 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
4.74%
Max deposit load:
28.69%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.68
Long-Positionen:
18 (31.58%)
Short-Positionen:
39 (68.42%)
Profit-Faktor:
1.50
Mathematische Gewinnerwartung:
0.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.10 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-5.46 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-67.14 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.49%
Algo-Trading:
78%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.75 USD
Maximaler:
67.16 USD (39.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.28% (67.40 USD)
Kapital:
12.11% (27.18 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|29
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|21
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|983
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +53.54 USD
Schlechtester Trade: -67 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +37.65 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -5.46 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3653
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 13
|1.25 × 12
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
VantageInternational-Live 7
|1.59 × 150
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.61 × 722
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 27
|
GoMarkets-Live
|2.00 × 254
|
FXCC1-Trade
|2.00 × 4
