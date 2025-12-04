- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
56
盈利交易:
38 (67.85%)
亏损交易:
18 (32.14%)
最好交易:
53.54 USD
最差交易:
-67.14 USD
毛利:
136.80 USD (3 088 pips)
毛利亏损:
-91.74 USD (2 043 pips)
最大连续赢利:
6 (37.65 USD)
最大连续盈利:
53.54 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
4.74%
最大入金加载:
28.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.67
长期交易:
17 (30.36%)
短期交易:
39 (69.64%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-5.10 USD
最大连续失误:
3 (-5.46 USD)
最大连续亏损:
-67.14 USD (1)
每月增长:
8.68%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.75 USD
最大值:
67.16 USD (39.00%)
相对跌幅:
结余:
35.28% (67.40 USD)
净值:
12.11% (27.18 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|28
|NZDCHF
|12
|USDCAD
|8
|NZDUSD
|3
|EURAUD
|2
|EURGBP
|2
|NZDCAD
|1
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|20
|NZDCHF
|17
|USDCAD
|2
|NZDUSD
|1
|EURAUD
|1
|EURGBP
|3
|NZDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|907
|NZDCHF
|47
|USDCAD
|-470
|NZDUSD
|46
|EURAUD
|198
|EURGBP
|200
|NZDCAD
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +53.54 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.65 USD
最大连续亏损: -5.46 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 7
|
RoboForex-ECN
|0.59 × 3646
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
ICMarkets-MT5
|0.82 × 11
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|1.00 × 3
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
RoboMarketsSC-ECN
|1.17 × 41
|
VantageInternational-Live 15
|1.27 × 15
|
VantageInternational-Live 13
|1.42 × 12
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
VantageInternational-Live 7
|1.46 × 137
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
PUPrime-Live2
|1.55 × 319
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|1.63 × 702
|
BCS5-Real
|1.64 × 28
|
ICTrading-MT5-4
|1.73 × 83
|
FxPro-MT5 Live02
|1.75 × 4
|
Exness-MT5Real7
|1.78 × 27
|
GoMarkets-Live
|1.98 × 244
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
每月36 USD
36%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
7
78%
56
67%
5%
1.49
0.80
USD
USD
35%
1:500