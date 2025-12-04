信号部分
信号 / MetaTrader 5 / EU10
Doan Van Hai

EU10

Doan Van Hai
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 36 USD per 
增长自 2025 36%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
56
盈利交易:
38 (67.85%)
亏损交易:
18 (32.14%)
最好交易:
53.54 USD
最差交易:
-67.14 USD
毛利:
136.80 USD (3 088 pips)
毛利亏损:
-91.74 USD (2 043 pips)
最大连续赢利:
6 (37.65 USD)
最大连续盈利:
53.54 USD (1)
夏普比率:
0.14
交易活动:
4.74%
最大入金加载:
28.69%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
9
平均持有时间:
5 小时
采收率:
0.67
长期交易:
17 (30.36%)
短期交易:
39 (69.64%)
利润因子:
1.49
预期回报:
0.80 USD
平均利润:
3.60 USD
平均损失:
-5.10 USD
最大连续失误:
3 (-5.46 USD)
最大连续亏损:
-67.14 USD (1)
每月增长:
8.68%
算法交易:
78%
结余跌幅:
绝对:
0.75 USD
最大值:
67.16 USD (39.00%)
相对跌幅:
结余:
35.28% (67.40 USD)
净值:
12.11% (27.18 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 28
NZDCHF 12
USDCAD 8
NZDUSD 3
EURAUD 2
EURGBP 2
NZDCAD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 20
NZDCHF 17
USDCAD 2
NZDUSD 1
EURAUD 1
EURGBP 3
NZDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 907
NZDCHF 47
USDCAD -470
NZDUSD 46
EURAUD 198
EURGBP 200
NZDCAD 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +53.54 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +37.65 USD
最大连续亏损: -5.46 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 2
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.59 × 3646
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
ICMarkets-MT5
0.82 × 11
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
1.00 × 3
VantageInternational-Live
1.16 × 63
RoboMarketsSC-ECN
1.17 × 41
VantageInternational-Live 15
1.27 × 15
VantageInternational-Live 13
1.42 × 12
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
VantageInternational-Live 7
1.46 × 137
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
PUPrime-Live2
1.55 × 319
CapitalPointTrading-MT5-4
1.63 × 702
BCS5-Real
1.64 × 28
ICTrading-MT5-4
1.73 × 83
FxPro-MT5 Live02
1.75 × 4
Exness-MT5Real7
1.78 × 27
GoMarkets-Live
1.98 × 244
GMI3-Real
2.00 × 6
98 更多...
Only EA with Kintech EA
Candle Pattern
没有评论
2025.12.23 00:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 21:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.05 14:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 12:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 13:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EU10
每月36 USD
36%
0
0
USD
233
USD
7
78%
56
67%
5%
1.49
0.80
USD
35%
1:500
