- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
21 (35.00%)
亏损交易:
39 (65.00%)
最好交易:
199.00 USD
最差交易:
-106.12 USD
毛利:
2 964.27 USD (68 782 pips)
毛利亏损:
-3 362.35 USD (76 590 pips)
最大连续赢利:
4 (591.28 USD)
最大连续盈利:
595.86 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
74.05%
最大入金加载:
10.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.37
长期交易:
42 (70.00%)
短期交易:
18 (30.00%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-6.63 USD
平均利润:
141.16 USD
平均损失:
-86.21 USD
最大连续失误:
8 (-566.54 USD)
最大连续亏损:
-566.54 USD (8)
每月增长:
-4.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
717.54 USD
最大值:
1 075.46 USD (20.07%)
相对跌幅:
结余:
20.07% (1 075.46 USD)
净值:
2.51% (109.02 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|EURJPY
|3
|AUDJPY
|2
|CADJPY
|2
|NZDJPY
|2
|GBPJPY
|1
|CHFJPY
|1
|USDJPY
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-250
|EURJPY
|-64
|AUDJPY
|34
|CADJPY
|-150
|NZDJPY
|135
|GBPJPY
|-95
|CHFJPY
|85
|USDJPY
|-93
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|EURJPY
|-1K
|AUDJPY
|0
|CADJPY
|-2K
|NZDJPY
|2K
|GBPJPY
|-1K
|CHFJPY
|1K
|USDJPY
|-1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +199.00 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +591.28 USD
最大连续亏损: -566.54 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
No MC Strategy!!!
InvestZone 2nd Account
Each position always have SL & TP
Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3
Please use proportional lot based on this signal balance.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月39 USD
-8%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
8
0%
60
35%
74%
0.88
-6.63
USD
USD
20%
1:50