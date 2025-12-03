信号部分
信号 / MetaTrader 4 / InvestZone2
Surya Diansyah

InvestZone2

Surya Diansyah
8
0 / 0 USD
每月复制 39 USD per 
增长自 2025 -8%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
60
盈利交易:
21 (35.00%)
亏损交易:
39 (65.00%)
最好交易:
199.00 USD
最差交易:
-106.12 USD
毛利:
2 964.27 USD (68 782 pips)
毛利亏损:
-3 362.35 USD (76 590 pips)
最大连续赢利:
4 (591.28 USD)
最大连续盈利:
595.86 USD (3)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
74.05%
最大入金加载:
10.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
1 一天
采收率:
-0.37
长期交易:
42 (70.00%)
短期交易:
18 (30.00%)
利润因子:
0.88
预期回报:
-6.63 USD
平均利润:
141.16 USD
平均损失:
-86.21 USD
最大连续失误:
8 (-566.54 USD)
最大连续亏损:
-566.54 USD (8)
每月增长:
-4.56%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
717.54 USD
最大值:
1 075.46 USD (20.07%)
相对跌幅:
结余:
20.07% (1 075.46 USD)
净值:
2.51% (109.02 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 48
EURJPY 3
AUDJPY 2
CADJPY 2
NZDJPY 2
GBPJPY 1
CHFJPY 1
USDJPY 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD -250
EURJPY -64
AUDJPY 34
CADJPY -150
NZDJPY 135
GBPJPY -95
CHFJPY 85
USDJPY -93
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD -5.8K
EURJPY -1K
AUDJPY 0
CADJPY -2K
NZDJPY 2K
GBPJPY -1K
CHFJPY 1K
USDJPY -1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +199.00 USD
最差交易: -106 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +591.28 USD
最大连续亏损: -566.54 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
LiqCon-Live2
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXNet-Real
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 8
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
282 更多...
No MC Strategy!!! 

InvestZone 2nd Account

Each position always have SL & TP

Risk Reward ratio min = 1:1 and max = 1:3

Please use proportional lot based on this signal balance.


没有评论
2025.12.03 16:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
