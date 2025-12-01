- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
463
利益トレード:
341 (73.65%)
損失トレード:
122 (26.35%)
ベストトレード:
1 087.41 USD
最悪のトレード:
-886.84 USD
総利益:
39 971.74 USD (3 973 755 pips)
総損失:
-18 876.21 USD (3 138 065 pips)
最大連続の勝ち:
19 (1 899.36 USD)
最大連続利益:
3 342.46 USD (13)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
24.35%
最大入金額:
34.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
6.29
長いトレード:
243 (52.48%)
短いトレード:
220 (47.52%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
45.56 USD
平均利益:
117.22 USD
平均損失:
-154.72 USD
最大連続の負け:
5 (-621.71 USD)
最大連続損失:
-1 873.15 USD (4)
月間成長:
26.37%
年間予想:
320.01%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
893.53 USD
最大の:
3 356.37 USD (17.81%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.46% (2 002.36 USD)
エクイティによる:
2.55% (633.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|253
|XAUUSD
|154
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|CADJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|3.1K
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|3.7K
|GBPUSD
|535
|EURCAD
|-57
|EURGBP
|-122
|USDCHF
|19
|CADJPY
|-115
|NZDCHF
|-44
|EURAUD
|-41
|NZDCAD
|-8
|NZDJPY
|-5
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|237
|GBPAUD
|0
|NZDUSD
|-7
|GBPCAD
|-7
|CHFJPY
|-83
|USDCAD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|783K
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|7.6K
|GBPUSD
|3K
|EURCAD
|-594
|EURGBP
|-834
|USDCHF
|853
|CADJPY
|-618
|NZDCHF
|-389
|EURAUD
|-916
|NZDCAD
|-514
|NZDJPY
|-716
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|915
|GBPAUD
|11
|NZDUSD
|-31
|GBPCAD
|2
|CHFJPY
|-500
|USDCAD
|5
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 087.41 USD
最悪のトレード: -887 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +1 899.36 USD
最大連続損失: -621.71 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-Live25"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|0.40 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.56 × 117
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 51
|
ICMarketsSC-Live18
|0.81 × 315
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.86 × 982
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 445
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 662
|
ICMarketsSC-Live03
|1.14 × 2030
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.17 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 5259
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
2つのアルゴリズムロボットによるプロフェッショナル・トレーディングシグナル
本シグナルは、複数の通貨ペアで稼働する2つの自動売買システムを基盤としています。
ロボットは マーチンゲール手法を使用せず、グリッド戦略も採用していません。
リスクを抑えつつ、長期的で安定した収益を目指した設計となっています。
高度なロジックと適応型フィルターにより、一時的なドローダウンを 迅速に回復 できるのが特徴です。
短期的にマイナスの月があっても、それはトレードの自然な一部であり、システムは時間の経過とともに着実に補っていくよう最適化されています。
このエキスパートアドバイザーは、3年以上にわたる開発・最適化・実践テスト を経て完成しました。
今回、システムの強みを共有するために専用の口座を開設し、皆さまにもアルゴリズム取引のメリットを提供することにしました。
このシグナルは、安定性・透明性・厳格なリスク管理を重視するトレーダーに最適です。
ぜひ参加して、あなたの資金を私たちのアルゴリズムと同じように効率的に運用してください。
忘れないでください：最大のリスクは、「恐れ」によってチャンスを逃すことです。
