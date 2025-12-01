- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|248
|XAUUSD
|153
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|CADJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|3K
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|3.7K
|GBPUSD
|535
|EURCAD
|-57
|EURGBP
|-122
|USDCHF
|19
|CADJPY
|-115
|NZDCHF
|-44
|EURAUD
|-41
|NZDCAD
|-8
|NZDJPY
|-5
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|237
|GBPAUD
|0
|NZDUSD
|-7
|GBPCAD
|-7
|CHFJPY
|-83
|USDCAD
|-1
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|760K
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|7.6K
|GBPUSD
|3K
|EURCAD
|-594
|EURGBP
|-834
|USDCHF
|853
|CADJPY
|-618
|NZDCHF
|-389
|EURAUD
|-916
|NZDCAD
|-514
|NZDJPY
|-716
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|915
|GBPAUD
|11
|NZDUSD
|-31
|GBPCAD
|2
|CHFJPY
|-500
|USDCAD
|5
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.33 × 18
|
ICMarketsSC-Live17
|0.40 × 5
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
FPMarkets-Live
|0.50 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.56 × 117
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live22
|0.75 × 146
|
ICMarketsSC-Live24
|0.76 × 51
|
ICMarketsSC-Live18
|0.81 × 315
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
ICMarketsSC-Live16
|0.86 × 982
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 445
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 662
|
ICMarketsSC-Live03
|1.14 × 2030
|
VantageInternational-Live 14
|1.17 × 6
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.17 × 23
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 5259
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
|
ICMarketsSC-Live33
|1.29 × 14
Профессиональный торговый сигнал на базе двух алгоритмических роботов
Торговля ведётся двумя автоматическими системами на нескольких валютных парах. Советники не используют мартингейл, не усредняют сетками и не применяют агрессивные стратегии. Алгоритмы ориентированы на минимальный риск и стабильную долгосрочную доходность.
За счёт продуманной логики и адаптивных фильтров стратегии способны оперативно компенсировать временные просадки. Поэтому отдельные убыточные месяцы — естественная часть работы, которую система последовательно отрабатывает.
Создание и профессиональная оптимизация этих советников заняли более 3 лет разработки, тестирования и реальной торговли. Сейчас я выделил отдельный счёт, чтобы предоставить к нему доступ всем желающим и дать возможность вместе пользоваться преимуществами алгоритмического подхода.
Этот сигнал создан для тех, кто ценит стабильность, прозрачность и взвешенный риск-менеджмент. Присоединяйтесь — и пусть ваши инвестиции работают так же эффективно, как и наши алгоритмы.
Помните: самый большой риск — позволить страху помешать возможностям.
USD
USD
USD