Asfandiyor Ibragimov

Long Invest

Asfandiyor Ibragimov
0 отзывов
Надежность
28 недель
0 / 0 USD
Копировать за 35 USD в месяц
прирост с 2025 229%
ICMarketsSC-Live25
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
457
Прибыльных трейдов:
335 (73.30%)
Убыточных трейдов:
122 (26.70%)
Лучший трейд:
1 087.41 USD
Худший трейд:
-886.84 USD
Общая прибыль:
39 874.94 USD (3 951 340 pips)
Общий убыток:
-18 876.21 USD (3 138 065 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (1 899.36 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 342.46 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
27.23%
Макс. загрузка депозита:
34.78%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
6.26
Длинных трейдов:
239 (52.30%)
Коротких трейдов:
218 (47.70%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
45.95 USD
Средняя прибыль:
119.03 USD
Средний убыток:
-154.72 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-621.71 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 873.15 USD (4)
Прирост в месяц:
27.69%
Годовой прогноз:
336.01%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
893.53 USD
Максимальная:
3 356.37 USD (17.81%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.46% (2 002.36 USD)
По эквити:
2.55% (633.32 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 248
XAUUSD 153
EURUSD 32
GBPUSD 4
EURCAD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
CADJPY 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 3K
XAUUSD 14K
EURUSD 3.7K
GBPUSD 535
EURCAD -57
EURGBP -122
USDCHF 19
CADJPY -115
NZDCHF -44
EURAUD -41
NZDCAD -8
NZDJPY -5
AUDUSD 0
EURJPY 237
GBPAUD 0
NZDUSD -7
GBPCAD -7
CHFJPY -83
USDCAD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD 760K
XAUUSD 46K
EURUSD 7.6K
GBPUSD 3K
EURCAD -594
EURGBP -834
USDCHF 853
CADJPY -618
NZDCHF -389
EURAUD -916
NZDCAD -514
NZDJPY -716
AUDUSD 2
EURJPY 915
GBPAUD 11
NZDUSD -31
GBPCAD 2
CHFJPY -500
USDCAD 5
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 087.41 USD
Худший трейд: -887 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +1 899.36 USD
Макс. убыток в серии: -621.71 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-Live25" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live17
0.40 × 5
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 117
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 51
ICMarketsSC-Live18
0.81 × 315
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.86 × 982
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 445
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 662
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 2030
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.17 × 23
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5259
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
еще 102...
Профессиональный торговый сигнал на базе двух алгоритмических роботов

Торговля ведётся двумя автоматическими системами на нескольких валютных парах. Советники не используют мартингейл, не усредняют сетками и не применяют агрессивные стратегии. Алгоритмы ориентированы на минимальный риск и стабильную долгосрочную доходность.

За счёт продуманной логики и адаптивных фильтров стратегии способны оперативно компенсировать временные просадки. Поэтому отдельные убыточные месяцы — естественная часть работы, которую система последовательно отрабатывает.

Создание и профессиональная оптимизация этих советников заняли более 3 лет разработки, тестирования и реальной торговли. Сейчас я выделил отдельный счёт, чтобы предоставить к нему доступ всем желающим и дать возможность вместе пользоваться преимуществами алгоритмического подхода.

Этот сигнал создан для тех, кто ценит стабильность, прозрачность и взвешенный риск-менеджмент. Присоединяйтесь — и пусть ваши инвестиции работают так же эффективно, как и наши алгоритмы.

Помните: самый большой риск — позволить страху помешать возможностям.


Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.