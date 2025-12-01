信号部分
Asfandiyor Ibragimov

Long Invest

Asfandiyor Ibragimov
0条评论
可靠性
28
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 230%
ICMarketsSC-Live25
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
462
盈利交易:
340 (73.59%)
亏损交易:
122 (26.41%)
最好交易:
1 087.41 USD
最差交易:
-886.84 USD
毛利:
39 951.74 USD (3 968 755 pips)
毛利亏损:
-18 876.21 USD (3 138 065 pips)
最大连续赢利:
19 (1 899.36 USD)
最大连续盈利:
3 342.46 USD (13)
夏普比率:
0.18
交易活动:
25.65%
最大入金加载:
34.78%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.28
长期交易:
243 (52.60%)
短期交易:
219 (47.40%)
利润因子:
2.12
预期回报:
45.62 USD
平均利润:
117.51 USD
平均损失:
-154.72 USD
最大连续失误:
5 (-621.71 USD)
最大连续亏损:
-1 873.15 USD (4)
每月增长:
26.29%
年度预测:
318.99%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
893.53 USD
最大值:
3 356.37 USD (17.81%)
相对跌幅:
结余:
19.46% (2 002.36 USD)
净值:
2.55% (633.32 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BTCUSD 252
XAUUSD 154
EURUSD 32
GBPUSD 4
EURCAD 3
EURGBP 2
USDCHF 2
CADJPY 2
NZDCHF 1
EURAUD 1
NZDCAD 1
NZDJPY 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPAUD 1
NZDUSD 1
GBPCAD 1
CHFJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BTCUSD 3.1K
XAUUSD 14K
EURUSD 3.7K
GBPUSD 535
EURCAD -57
EURGBP -122
USDCHF 19
CADJPY -115
NZDCHF -44
EURAUD -41
NZDCAD -8
NZDJPY -5
AUDUSD 0
EURJPY 237
GBPAUD 0
NZDUSD -7
GBPCAD -7
CHFJPY -83
USDCAD -1
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BTCUSD 778K
XAUUSD 46K
EURUSD 7.6K
GBPUSD 3K
EURCAD -594
EURGBP -834
USDCHF 853
CADJPY -618
NZDCHF -389
EURAUD -916
NZDCAD -514
NZDJPY -716
AUDUSD 2
EURJPY 915
GBPAUD 11
NZDUSD -31
GBPCAD 2
CHFJPY -500
USDCAD 5
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 087.41 USD
最差交易: -887 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 899.36 USD
最大连续亏损: -621.71 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live19
0.33 × 18
ICMarketsSC-Live17
0.40 × 5
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
FPMarkets-Live
0.50 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.56 × 117
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live22
0.75 × 146
ICMarketsSC-Live24
0.76 × 51
ICMarketsSC-Live18
0.81 × 315
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
ICMarketsSC-Live16
0.86 × 982
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 445
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 662
ICMarketsSC-Live03
1.14 × 2030
VantageInternational-Live 14
1.17 × 6
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.17 × 23
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5259
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
ICMarketsSC-Live33
1.29 × 14
102 更多...
基于两套算法机器人运行的专业交易信号

本信号由两套自动化交易系统驱动，运行于多个货币对。机器人 不使用马丁策略不采用网格交易，也不会采取任何激进风险方式。策略专注于 低风险长期稳定收益

得益于自适应逻辑与高级过滤器，系统能够 快速修复阶段性回撤。偶尔出现的亏损月份是交易的一部分，而算法已被设计为能够在时间维度上持续弥补这些波动。

这套交易系统历经 3 年以上的开发、优化与实盘测试。现在，我已为大家开设了专用账户，希望让更多投资者能从系统化、算法化的交易方式中获益。

此信号适合重视稳定性、透明度与严格风险管理的交易者。加入我们，让你的资金与我们的算法一样高效运作。

请记住：最大的风险，是让恐惧阻挡你抓住机会。


没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Long Invest
每月35 USD
230%
0
0
USD
30K
USD
28
98%
462
73%
26%
2.11
45.62
USD
19%
1:100
