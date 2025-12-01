- 成长
交易:
462
盈利交易:
340 (73.59%)
亏损交易:
122 (26.41%)
最好交易:
1 087.41 USD
最差交易:
-886.84 USD
毛利:
39 951.74 USD (3 968 755 pips)
毛利亏损:
-18 876.21 USD (3 138 065 pips)
最大连续赢利:
19 (1 899.36 USD)
最大连续盈利:
3 342.46 USD (13)
夏普比率:
0.18
交易活动:
25.65%
最大入金加载:
34.78%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
8 小时
采收率:
6.28
长期交易:
243 (52.60%)
短期交易:
219 (47.40%)
利润因子:
2.12
预期回报:
45.62 USD
平均利润:
117.51 USD
平均损失:
-154.72 USD
最大连续失误:
5 (-621.71 USD)
最大连续亏损:
-1 873.15 USD (4)
每月增长:
26.29%
年度预测:
318.99%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
893.53 USD
最大值:
3 356.37 USD (17.81%)
相对跌幅:
结余:
19.46% (2 002.36 USD)
净值:
2.55% (633.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|252
|XAUUSD
|154
|EURUSD
|32
|GBPUSD
|4
|EURCAD
|3
|EURGBP
|2
|USDCHF
|2
|CADJPY
|2
|NZDCHF
|1
|EURAUD
|1
|NZDCAD
|1
|NZDJPY
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPAUD
|1
|NZDUSD
|1
|GBPCAD
|1
|CHFJPY
|1
|USDCAD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|3.1K
|XAUUSD
|14K
|EURUSD
|3.7K
|GBPUSD
|535
|EURCAD
|-57
|EURGBP
|-122
|USDCHF
|19
|CADJPY
|-115
|NZDCHF
|-44
|EURAUD
|-41
|NZDCAD
|-8
|NZDJPY
|-5
|AUDUSD
|0
|EURJPY
|237
|GBPAUD
|0
|NZDUSD
|-7
|GBPCAD
|-7
|CHFJPY
|-83
|USDCAD
|-1
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|778K
|XAUUSD
|46K
|EURUSD
|7.6K
|GBPUSD
|3K
|EURCAD
|-594
|EURGBP
|-834
|USDCHF
|853
|CADJPY
|-618
|NZDCHF
|-389
|EURAUD
|-916
|NZDCAD
|-514
|NZDJPY
|-716
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|915
|GBPAUD
|11
|NZDUSD
|-31
|GBPCAD
|2
|CHFJPY
|-500
|USDCAD
|5
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 087.41 USD
最差交易: -887 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +1 899.36 USD
最大连续亏损: -621.71 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-Live25 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
基于两套算法机器人运行的专业交易信号
本信号由两套自动化交易系统驱动，运行于多个货币对。机器人 不使用马丁策略，不采用网格交易，也不会采取任何激进风险方式。策略专注于 低风险 与 长期稳定收益。
得益于自适应逻辑与高级过滤器，系统能够 快速修复阶段性回撤。偶尔出现的亏损月份是交易的一部分，而算法已被设计为能够在时间维度上持续弥补这些波动。
这套交易系统历经 3 年以上的开发、优化与实盘测试。现在，我已为大家开设了专用账户，希望让更多投资者能从系统化、算法化的交易方式中获益。
此信号适合重视稳定性、透明度与严格风险管理的交易者。加入我们，让你的资金与我们的算法一样高效运作。
请记住：最大的风险，是让恐惧阻挡你抓住机会。
