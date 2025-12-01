- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
152
利益トレード:
119 (78.28%)
損失トレード:
33 (21.71%)
ベストトレード:
211.91 AUD
最悪のトレード:
-66.80 AUD
総利益:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
総損失:
-797.98 AUD (51 573 pips)
最大連続の勝ち:
28 (481.23 AUD)
最大連続利益:
503.96 AUD (14)
シャープレシオ:
0.24
取引アクティビティ:
16.31%
最大入金額:
34.49%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
5.25
長いトレード:
108 (71.05%)
短いトレード:
44 (28.95%)
プロフィットファクター:
2.27
期待されたペイオフ:
6.68 AUD
平均利益:
15.23 AUD
平均損失:
-24.18 AUD
最大連続の負け:
6 (-129.12 AUD)
最大連続損失:
-129.12 AUD (6)
月間成長:
87.02%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
105.92 AUD
最大の:
193.23 AUD (17.77%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.77% (193.23 AUD)
エクイティによる:
9.24% (100.10 AUD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDp
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDp
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +211.91 AUD
最悪のトレード: -67 AUD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +481.23 AUD
最大連続損失: -129.12 AUD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"BlackBullMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
XAUUSD
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
102%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
AUD
18%
1:500