Samarthan Bidari

Blackbull

Samarthan Bidari
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 49 USD per 
增长自 2025 102%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
152
盈利交易:
119 (78.28%)
亏损交易:
33 (21.71%)
最好交易:
211.91 AUD
最差交易:
-66.80 AUD
毛利:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
毛利亏损:
-797.98 AUD (51 573 pips)
最大连续赢利:
28 (481.23 AUD)
最大连续盈利:
503.96 AUD (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
16.31%
最大入金加载:
34.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.25
长期交易:
108 (71.05%)
短期交易:
44 (28.95%)
利润因子:
2.27
预期回报:
6.68 AUD
平均利润:
15.23 AUD
平均损失:
-24.18 AUD
最大连续失误:
6 (-129.12 AUD)
最大连续亏损:
-129.12 AUD (6)
每月增长:
87.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
105.92 AUD
最大值:
193.23 AUD (17.77%)
相对跌幅:
结余:
17.77% (193.23 AUD)
净值:
9.24% (100.10 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSDp 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSDp 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSDp 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +211.91 AUD
最差交易: -67 AUD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +481.23 AUD
最大连续亏损: -129.12 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

XAUUSD
2026.01.01 02:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 02:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
