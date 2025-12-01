- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
152
盈利交易:
119 (78.28%)
亏损交易:
33 (21.71%)
最好交易:
211.91 AUD
最差交易:
-66.80 AUD
毛利:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
毛利亏损:
-797.98 AUD (51 573 pips)
最大连续赢利:
28 (481.23 AUD)
最大连续盈利:
503.96 AUD (14)
夏普比率:
0.24
交易活动:
16.31%
最大入金加载:
34.49%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
5.25
长期交易:
108 (71.05%)
短期交易:
44 (28.95%)
利润因子:
2.27
预期回报:
6.68 AUD
平均利润:
15.23 AUD
平均损失:
-24.18 AUD
最大连续失误:
6 (-129.12 AUD)
最大连续亏损:
-129.12 AUD (6)
每月增长:
87.02%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
105.92 AUD
最大值:
193.23 AUD (17.77%)
相对跌幅:
结余:
17.77% (193.23 AUD)
净值:
9.24% (100.10 AUD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDp
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDp
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +211.91 AUD
最差交易: -67 AUD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +481.23 AUD
最大连续亏损: -129.12 AUD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 BlackBullMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
