Negociações:
152
Negociações com lucro:
119 (78.28%)
Negociações com perda:
33 (21.71%)
Melhor negociação:
211.91 AUD
Pior negociação:
-66.80 AUD
Lucro bruto:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Perda bruta:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (481.23 AUD)
Máximo lucro consecutivo:
503.96 AUD (14)
Índice de Sharpe:
0.24
Atividade de negociação:
16.31%
Depósito máximo carregado:
34.49%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
5.25
Negociações longas:
108 (71.05%)
Negociações curtas:
44 (28.95%)
Fator de lucro:
2.27
Valor esperado:
6.68 AUD
Lucro médio:
15.23 AUD
Perda média:
-24.18 AUD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-129.12 AUD)
Máxima perda consecutiva:
-129.12 AUD (6)
Crescimento mensal:
87.02%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
105.92 AUD
Máximo:
193.23 AUD (17.77%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.77% (193.23 AUD)
Pelo Capital Líquido:
9.24% (100.10 AUD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDp
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDp
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +211.91 AUD
Pior negociação: -67 AUD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +481.23 AUD
Máxima perda consecutiva: -129.12 AUD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "BlackBullMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XAUUSD
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
102%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
AUD
18%
1:500