Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
119 (78.28%)
Убыточных трейдов:
33 (21.71%)
Лучший трейд:
211.91 AUD
Худший трейд:
-66.80 AUD
Общая прибыль:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Общий убыток:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (481.23 AUD)
Макс. прибыль в серии:
503.96 AUD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
16.31%
Макс. загрузка депозита:
34.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.25
Длинных трейдов:
108 (71.05%)
Коротких трейдов:
44 (28.95%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
6.68 AUD
Средняя прибыль:
15.23 AUD
Средний убыток:
-24.18 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-129.12 AUD)
Макс. убыток в серии:
-129.12 AUD (6)
Прирост в месяц:
87.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
105.92 AUD
Максимальная:
193.23 AUD (17.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.77% (193.23 AUD)
По эквити:
9.24% (100.10 AUD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDp
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDp
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Лучший трейд: +211.91 AUD
Худший трейд: -67 AUD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +481.23 AUD
Макс. убыток в серии: -129.12 AUD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
XAUUSD
Нет отзывов
49 USD в месяц
102%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
AUD
18%
1:500