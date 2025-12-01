СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Blackbull
Samarthan Bidari

Blackbull

Samarthan Bidari
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 49 USD в месяц
прирост с 2025 102%
BlackBullMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
152
Прибыльных трейдов:
119 (78.28%)
Убыточных трейдов:
33 (21.71%)
Лучший трейд:
211.91 AUD
Худший трейд:
-66.80 AUD
Общая прибыль:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Общий убыток:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (481.23 AUD)
Макс. прибыль в серии:
503.96 AUD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.24
Торговая активность:
16.31%
Макс. загрузка депозита:
34.49%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
5.25
Длинных трейдов:
108 (71.05%)
Коротких трейдов:
44 (28.95%)
Профит фактор:
2.27
Мат. ожидание:
6.68 AUD
Средняя прибыль:
15.23 AUD
Средний убыток:
-24.18 AUD
Макс. серия проигрышей:
6 (-129.12 AUD)
Макс. убыток в серии:
-129.12 AUD (6)
Прирост в месяц:
87.02%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
105.92 AUD
Максимальная:
193.23 AUD (17.77%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.77% (193.23 AUD)
По эквити:
9.24% (100.10 AUD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDp 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDp 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDp 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +211.91 AUD
Худший трейд: -67 AUD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +481.23 AUD
Макс. убыток в серии: -129.12 AUD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "BlackBullMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XAUUSD
Нет отзывов
2026.01.01 02:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 02:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Blackbull
49 USD в месяц
102%
0
0
USD
2K
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
18%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.