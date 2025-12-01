- 자본
트레이드:
157
이익 거래:
120 (76.43%)
손실 거래:
37 (23.57%)
최고의 거래:
211.91 AUD
최악의 거래:
-66.80 AUD
총 수익:
1 816.77 AUD (88 087 pips)
총 손실:
-872.74 AUD (56 583 pips)
연속 최대 이익:
28 (481.23 AUD)
연속 최대 이익:
503.96 AUD (14)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
13.80%
최대 입금량:
34.49%
최근 거래:
19 분 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
4.89
롱(주식매수):
110 (70.06%)
숏(주식차입매도):
47 (29.94%)
수익 요인:
2.08
기대수익:
6.01 AUD
평균 이익:
15.14 AUD
평균 손실:
-23.59 AUD
연속 최대 손실:
6 (-129.12 AUD)
연속 최대 손실:
-129.12 AUD (6)
월별 성장률:
75.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
105.92 AUD
최대한의:
193.23 AUD (17.77%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.77% (193.23 AUD)
자본금별:
9.24% (100.10 AUD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|157
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDp
|719
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDp
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "BlackBullMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
XAUUSD
