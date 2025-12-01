SignauxSections
Samarthan Bidari

Blackbull

Samarthan Bidari
0 avis
Fiabilité
1 semaine
0 / 0 USD
Copie pour 49 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6
Bénéfice trades:
6 (100.00%)
Perte trades:
0 (0.00%)
Meilleure transaction:
18.59 AUD
Pire transaction:
0.00 AUD
Bénéfice brut:
70.21 AUD (4 472 pips)
Perte brute:
0.00 AUD
Gains consécutifs maximales:
6 (70.21 AUD)
Bénéfice consécutif maximal:
70.21 AUD (6)
Ratio de Sharpe:
2.75
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
8.85%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
16 minutes
Facteur de récupération:
0.00
Longs trades:
6 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
n/a
Rendement attendu:
11.70 AUD
Bénéfice moyen:
11.70 AUD
Perte moyenne:
0.00 AUD
Pertes consécutives maximales:
0 (0.00 AUD)
Perte consécutive maximale:
0.00 AUD (0)
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 AUD
Maximal:
0.00 AUD (0.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 AUD)
Par fonds propres:
0.82% (8.24 AUD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSDp 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSDp 53
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSDp 4.5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +18.59 AUD
Pire transaction: -0 AUD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 0
Bénéfice consécutif maximal: +70.21 AUD
Perte consécutive maximale: -0.00 AUD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "BlackBullMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

XAUUSD
Aucun avis
2025.12.01 02:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Blackbull
49 USD par mois
7%
0
0
USD
1.1K
AUD
1
100%
6
100%
100%
n/a
11.70
AUD
1%
1:500
