Samarthan Bidari

Blackbull

Samarthan Bidari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 49 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 102%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
119 (78.28%)
Verlusttrades:
33 (21.71%)
Bester Trade:
211.91 AUD
Schlechtester Trade:
-66.80 AUD
Bruttoprofit:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Bruttoverlust:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (481.23 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
503.96 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
16.31%
Max deposit load:
34.49%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.25
Long-Positionen:
108 (71.05%)
Short-Positionen:
44 (28.95%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
6.68 AUD
Durchschnittlicher Profit:
15.23 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.18 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-129.12 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.12 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
87.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
105.92 AUD
Maximaler:
193.23 AUD (17.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.77% (193.23 AUD)
Kapital:
9.24% (100.10 AUD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDp 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDp 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDp 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +211.91 AUD
Schlechtester Trade: -67 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +481.23 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.12 AUD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

XAUUSD
Keine Bewertungen
2026.01.01 02:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 02:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
