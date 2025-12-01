- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
152
Gewinntrades:
119 (78.28%)
Verlusttrades:
33 (21.71%)
Bester Trade:
211.91 AUD
Schlechtester Trade:
-66.80 AUD
Bruttoprofit:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Bruttoverlust:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (481.23 AUD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
503.96 AUD (14)
Sharpe Ratio:
0.24
Trading-Aktivität:
16.31%
Max deposit load:
34.49%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
5.25
Long-Positionen:
108 (71.05%)
Short-Positionen:
44 (28.95%)
Profit-Faktor:
2.27
Mathematische Gewinnerwartung:
6.68 AUD
Durchschnittlicher Profit:
15.23 AUD
Durchschnittlicher Verlust:
-24.18 AUD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-129.12 AUD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-129.12 AUD (6)
Wachstum pro Monat :
87.02%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
105.92 AUD
Maximaler:
193.23 AUD (17.77%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.77% (193.23 AUD)
Kapital:
9.24% (100.10 AUD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSDp
|152
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSDp
|772
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSDp
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +211.91 AUD
Schlechtester Trade: -67 AUD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +481.23 AUD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -129.12 AUD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "BlackBullMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
XAUUSD
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
49 USD pro Monat
102%
0
0
USD
USD
2K
AUD
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
AUD
18%
1:500