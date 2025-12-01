SeñalesSecciones
Samarthan Bidari

Blackbull

Samarthan Bidari
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 49 USD al mes
incremento desde 2025 102%
BlackBullMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
152
Transacciones Rentables:
119 (78.28%)
Transacciones Irrentables:
33 (21.71%)
Mejor transacción:
211.91 AUD
Peor transacción:
-66.80 AUD
Beneficio Bruto:
1 812.94 AUD (87 823 pips)
Pérdidas Brutas:
-797.98 AUD (51 573 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
28 (481.23 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
503.96 AUD (14)
Ratio de Sharpe:
0.24
Actividad comercial:
16.31%
Carga máxima del depósito:
34.49%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
5.25
Transacciones Largas:
108 (71.05%)
Transacciones Cortas:
44 (28.95%)
Factor de Beneficio:
2.27
Beneficio Esperado:
6.68 AUD
Beneficio medio:
15.23 AUD
Pérdidas medias:
-24.18 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-129.12 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-129.12 AUD (6)
Crecimiento al mes:
87.02%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
105.92 AUD
Máxima:
193.23 AUD (17.77%)
Reducción relativa:
De balance:
17.77% (193.23 AUD)
De fondos:
9.24% (100.10 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDp 152
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDp 772
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDp 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +211.91 AUD
Peor transacción: -67 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +481.23 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -129.12 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "BlackBullMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

XAUUSD
No hay comentarios
2026.01.01 02:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 03:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 00:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 00:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 17:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 03:47
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 02:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 01:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 02:52
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.01 02:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.01 02:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Blackbull
49 USD al mes
102%
0
0
USD
2K
AUD
5
100%
152
78%
16%
2.27
6.68
AUD
18%
1:500
Copiar

