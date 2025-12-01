- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
22 (91.66%)
損失トレード:
2 (8.33%)
ベストトレード:
79.92 USD
最悪のトレード:
-136.24 USD
総利益:
463.16 USD (4 588 pips)
総損失:
-145.28 USD (1 266 pips)
最大連続の勝ち:
11 (72.89 USD)
最大連続利益:
256.89 USD (6)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
1.40%
最大入金額:
15.87%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
10 (41.67%)
短いトレード:
14 (58.33%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
13.25 USD
平均利益:
21.05 USD
平均損失:
-72.64 USD
最大連続の負け:
1 (-136.24 USD)
最大連続損失:
-136.24 USD (1)
月間成長:
42.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
136.24 USD (16.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.60% (136.24 USD)
エクイティによる:
11.21% (92.04 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|318
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|214
|GBPUSD
|-123
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +79.92 USD
最悪のトレード: -136 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +72.89 USD
最大連続損失: -136.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
