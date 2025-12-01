シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Expansion
Jun Chen Guo

Expansion

Jun Chen Guo
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  40  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
24
利益トレード:
22 (91.66%)
損失トレード:
2 (8.33%)
ベストトレード:
79.92 USD
最悪のトレード:
-136.24 USD
総利益:
463.16 USD (4 588 pips)
総損失:
-145.28 USD (1 266 pips)
最大連続の勝ち:
11 (72.89 USD)
最大連続利益:
256.89 USD (6)
シャープレシオ:
0.39
取引アクティビティ:
1.40%
最大入金額:
15.87%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
44 分
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
10 (41.67%)
短いトレード:
14 (58.33%)
プロフィットファクター:
3.19
期待されたペイオフ:
13.25 USD
平均利益:
21.05 USD
平均損失:
-72.64 USD
最大連続の負け:
1 (-136.24 USD)
最大連続損失:
-136.24 USD (1)
月間成長:
42.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
136.24 USD (16.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.60% (136.24 USD)
エクイティによる:
11.21% (92.04 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +79.92 USD
最悪のトレード: -136 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +72.89 USD
最大連続損失: -136.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ECMarkets-Live02"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
2 より多く...
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
レビューなし
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Expansion
40 USD/月
64%
0
0
USD
818
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
17%
1:500
コピー

