Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ECMarkets-Live02" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMGlobal-Real 18 0.00 × 1 TradeMaxGlobal-Live2 0.00 × 3 TradersWay-Live 2 0.00 × 1 Pepperstone-Demo02 0.25 × 8 RoboForex-ECN-2 0.30 × 20 EBCGroup-Live 3.08 × 191 FusionMarkets-Live 2 3.15 × 54 RoboForex-Prime 3.32 × 66 ICMarketsSC-Live09 3.65 × 34 Exness-Real 4.67 × 409 RoboForex-ProCent-8 4.78 × 9 BlackBullMarkets-Live 5.53 × 19 Alpari-Pro.ECN2 6.02 × 116 ICMarketsSC-Live05 6.33 × 3 ICMarketsSC-Live24 7.74 × 27 FXView2-Live 7.89 × 331 TitanFX-05 8.38 × 643 GoMarkets-Real 10 8.50 × 209 TitanFX-03 9.04 × 1434 CXMTradingLtd-Real 9.70 × 454 ICMarketsSC-Live23 9.86 × 7 ForexChief-DirectFX 9.98 × 449 TMGM.TradeMax-Live8 13.00 × 3 TradingProInternational-Live 2 14.50 × 2 EagleFX-Live 15.50 × 442