시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Expansion
Jun Chen Guo

Expansion

Jun Chen Guo
0 리뷰
안정성
5
0 / 0 USD
월별 40 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 64%
ECMarkets-Live02
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
24
이익 거래:
22 (91.66%)
손실 거래:
2 (8.33%)
최고의 거래:
79.92 USD
최악의 거래:
-136.24 USD
총 수익:
463.16 USD (4 588 pips)
총 손실:
-145.28 USD (1 266 pips)
연속 최대 이익:
11 (72.89 USD)
연속 최대 이익:
256.89 USD (6)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
1.40%
최대 입금량:
15.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
10 (41.67%)
숏(주식차입매도):
14 (58.33%)
수익 요인:
3.19
기대수익:
13.25 USD
평균 이익:
21.05 USD
평균 손실:
-72.64 USD
연속 최대 손실:
1 (-136.24 USD)
연속 최대 손실:
-136.24 USD (1)
월별 성장률:
42.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
136.24 USD (16.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.60% (136.24 USD)
자본금별:
11.21% (92.04 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 14
USDJPY 6
GBPUSD 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 318
USDJPY 6
GBPUSD -6
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 3.2K
USDJPY 214
GBPUSD -123
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +79.92 USD
최악의 거래: -136 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +72.89 USD
연속 최대 손실: -136.24 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-Real 18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live2
0.00 × 3
TradersWay-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Demo02
0.25 × 8
RoboForex-ECN-2
0.30 × 20
EBCGroup-Live
3.08 × 191
FusionMarkets-Live 2
3.15 × 54
RoboForex-Prime
3.32 × 66
ICMarketsSC-Live09
3.65 × 34
Exness-Real
4.67 × 409
RoboForex-ProCent-8
4.78 × 9
BlackBullMarkets-Live
5.53 × 19
Alpari-Pro.ECN2
6.02 × 116
ICMarketsSC-Live05
6.33 × 3
ICMarketsSC-Live24
7.74 × 27
FXView2-Live
7.89 × 331
TitanFX-05
8.38 × 643
GoMarkets-Real 10
8.50 × 209
TitanFX-03
9.04 × 1434
CXMTradingLtd-Real
9.70 × 454
ICMarketsSC-Live23
9.86 × 7
ForexChief-DirectFX
9.98 × 449
TMGM.TradeMax-Live8
13.00 × 3
TradingProInternational-Live 2
14.50 × 2
EagleFX-Live
15.50 × 442
2 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
리뷰 없음
2026.01.05 01:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.31 18:14
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 08:17
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 08:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 02:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.17 18:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.04 21:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 16:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 01:42
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:400 - 1:500
2025.12.01 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Expansion
월별 40 USD
64%
0
0
USD
818
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
17%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.