- 자본
- 축소
트레이드:
24
이익 거래:
22 (91.66%)
손실 거래:
2 (8.33%)
최고의 거래:
79.92 USD
최악의 거래:
-136.24 USD
총 수익:
463.16 USD (4 588 pips)
총 손실:
-145.28 USD (1 266 pips)
연속 최대 이익:
11 (72.89 USD)
연속 최대 이익:
256.89 USD (6)
샤프 비율:
0.39
거래 활동:
1.40%
최대 입금량:
15.87%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
44 분
회복 요인:
2.33
롱(주식매수):
10 (41.67%)
숏(주식차입매도):
14 (58.33%)
수익 요인:
3.19
기대수익:
13.25 USD
평균 이익:
21.05 USD
평균 손실:
-72.64 USD
연속 최대 손실:
1 (-136.24 USD)
연속 최대 손실:
-136.24 USD (1)
월별 성장률:
42.76%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
136.24 USD (16.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.60% (136.24 USD)
자본금별:
11.21% (92.04 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|14
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|318
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|-6
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.2K
|USDJPY
|214
|GBPUSD
|-123
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +79.92 USD
최악의 거래: -136 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +72.89 USD
연속 최대 손실: -136.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ECMarkets-Live02"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
XMGlobal-Real 18
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live2
|0.00 × 3
|
TradersWay-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo02
|0.25 × 8
|
RoboForex-ECN-2
|0.30 × 20
|
EBCGroup-Live
|3.08 × 191
|
FusionMarkets-Live 2
|3.15 × 54
|
RoboForex-Prime
|3.32 × 66
|
ICMarketsSC-Live09
|3.65 × 34
|
Exness-Real
|4.67 × 409
|
RoboForex-ProCent-8
|4.78 × 9
|
BlackBullMarkets-Live
|5.53 × 19
|
Alpari-Pro.ECN2
|6.02 × 116
|
ICMarketsSC-Live05
|6.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|7.74 × 27
|
FXView2-Live
|7.89 × 331
|
TitanFX-05
|8.38 × 643
|
GoMarkets-Real 10
|8.50 × 209
|
TitanFX-03
|9.04 × 1434
|
CXMTradingLtd-Real
|9.70 × 454
|
ICMarketsSC-Live23
|9.86 × 7
|
ForexChief-DirectFX
|9.98 × 449
|
TMGM.TradeMax-Live8
|13.00 × 3
|
TradingProInternational-Live 2
|14.50 × 2
|
EagleFX-Live
|15.50 × 442
利用波动率监测进行多品种趋势突破交易.
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 40 USD
64%
0
0
USD
USD
818
USD
USD
5
100%
24
91%
1%
3.18
13.25
USD
USD
17%
1:500